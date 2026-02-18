Precio del DÓLAR HOY, 18 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable en el mercado cambiario durante la jornada del miércoles 18 de febrero. La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango moderado sin variaciones bruscas que afecten de forma directa a consumidores, importadores y ahorristas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.344 soles, mientras que el precio de venta se sitúa en 3.348 soles. Estas cifras reflejan una ligera estabilidad frente a los días anteriores, manteniéndose dentro de una banda estrecha.

En las últimas semanas, el tipo de cambio ha seguido una tendencia bastante controlada, con pequeñas fluctuaciones diarias que no superan los pocos céntimos. Este comportamiento evidencia que el mercado cambiario peruano atraviesa un periodo de calma, sin presiones fuertes al alza ni caídas abruptas.

Si se observa el historial reciente desde finales de enero, el dólar ha oscilado principalmente entre los 3.34 y 3.36 soles. Este rango reducido confirma que la moneda estadounidense se está moviendo de forma predecible, algo que suele interpretarse como una señal de estabilidad económica interna.

Precio del dólar del 1 al 18 de febrero. (SUNAT)

A nivel nacional, el escenario político también influye en la percepción del mercado. La coyuntura tras la reciente censura del presidente interino José Jerí ha generado atención mediática, pero hasta el momento no se ha traducido en sobresaltos significativos en el tipo de cambio, que continúa respondiendo con moderación.

En el plano internacional, el dólar se mantiene relativamente fuerte debido a la cautela de los mercados globales y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, factores que suelen impactar en economías emergentes como la peruana. Esto contribuye a que el tipo de cambio se mueva con prudencia y sin sobresaltos extremos.

Otro punto clave es que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos estables, con inflación contenida y un sistema financiero sólido. Esto ayuda a amortiguar impactos externos y evitar movimientos bruscos en la cotización del dólar frente al sol.

Asimismo, la demanda de dólares en el mercado local se ha mantenido equilibrada, sin picos inusuales por importaciones o movimientos especulativos. Esta tendencia refuerza la sensación de estabilidad cambiaria durante este periodo de febrero. Para los ciudadanos, este escenario resulta favorable, ya que permite planificar compras en dólares, pagos internacionales y ahorros sin la incertidumbre de variaciones.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 18 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más importante es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mayor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable y predecible durante febrero, pese al contexto político nacional y el entorno internacional cauteloso. Todo indica que, mientras no haya shocks externos o internos relevantes, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de un rango moderado.