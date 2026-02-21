Precio del DÓLAR HOY, sábado 21 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable este sábado 21 de febrero, en medio de un contexto económico que combina factores nacionales e internacionales sin sobresaltos bruscos. El mercado cambiario se mantiene atento tanto al panorama político local como a las señales del dólar a nivel global.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar en Perú para el sábado 21 de febrero se ubica en S/3.353 para la compra y S/3.360 para la venta, reflejando una ligera variación respecto a jornadas anteriores pero dentro de un rango aún moderado.

En comparación con días previos, la cotización de la moneda estadounidense ha seguido una tendencia relativamente lateral. Durante las últimas semanas, el dólar se ha movido dentro de una banda estrecha cercana a los S/3.34 y S/3.36, sin registrar saltos abruptos en su valor frente al sol.

Tipo de cambio dólar

Analistas explican que uno de los factores clave es la demanda moderada de dólares. No se han registrado picos significativos en operaciones de compra o venta que presionen el tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 21 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se mantiene estable en el Perú. Todo indica que, en el corto plazo, la moneda estadounidense continuaría moviéndose dentro de un rango moderado si no surgen shocks externos relevantes.