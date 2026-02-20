Precio del DÓLAR HOY, viernes 20 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable este viernes 20 de febrero, en medio de un contexto económico que combina factores nacionales e internacionales sin sobresaltos bruscos. El mercado cambiario se mantiene atento tanto al panorama político local como a las señales del dólar a nivel global.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar en Perú para el viernes 20 de febrero se ubica en S/3.360 para la compra y S/3.366 para la venta, reflejando una ligera variación respecto a jornadas anteriores pero dentro de un rango aún moderado.

En comparación con días previos, la cotización de la moneda estadounidense ha seguido una tendencia relativamente lateral. Durante las últimas semanas, el dólar se ha movido dentro de una banda estrecha cercana a los S/3.34 y S/3.36, sin registrar saltos abruptos en su valor frente al sol.

Este comportamiento confirma que el mercado cambiario peruano atraviesa una etapa de previsibilidad. Especialistas señalan que cuando las variaciones son mínimas entre compra y venta, se evidencia un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas en el sistema financiero.

A nivel reciente, los registros oficiales muestran que desde finales de enero el dólar tuvo una leve tendencia descendente y luego una fase de estabilización. Por ejemplo, la cotización del 17 de febrero se ubicó en S/3.344 para la compra y S/3.356 para la venta, lo que refuerza la idea de estabilidad sostenida.

Precio del dólar del 1 al 20 de febrero. (SUNAT)

En el plano internacional, el desempeño del dólar ha sido moderado frente a diversas monedas emergentes, lo que reduce presiones cambiarias en economías como la peruana. Cuando el billete verde no presenta alzas fuertes en mercados globales, su impacto local suele ser más controlado.

Además, el contexto político nacional reciente ha generado cautela en algunos agentes económicos, pero sin provocar movimientos bruscos en el tipo de cambio. Esto sugiere que el mercado mantiene confianza relativa y evita reacciones especulativas fuertes.

Otro factor clave es la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que cuenta con herramientas de intervención para evitar volatilidad excesiva. Estas acciones contribuyen a sostener la estabilidad del sol frente al dólar en escenarios de incertidumbre económica o política.

Finalmente, la estabilidad observada en el tipo de cambio también beneficia a consumidores y empresas que realizan operaciones en dólares. Esto reduce el riesgo de fluctuaciones inesperadas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 20 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se mantiene estable en el Perú. Todo indica que, en el corto plazo, la moneda estadounidense continuaría moviéndose dentro de un rango moderado si no surgen shocks externos relevantes.