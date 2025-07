Flavia Laos responde a las críticas por comentarios del pisco: "El problema de haberme tomado 5 chilcanos"

Flavia Laos se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a un polémico comentario que realizó durante la celebración de su cumpleaños. La influencer parece haber despreciado el pisco peruano en favor del whisky, lo cual ha provocado una ola de críticas en redes sociales y cuestionamientos por parte de varios creadores de contenido. Ante esto la modelo se defendió.

Durante su visita al programa "Ponte en la cola", Flavia Laos no solo compartió detalles de su reciente cumpleaños, sino que también respondió a las críticas por sus declaraciones previas sobre el pisco. La modelo afirmó que la mayoría de los tragos servidos en su fiesta incluían esa bebida, dejando entrever que sus palabras fueron malinterpretadas.

El comentario que generó el malestar fue: "¿Quieres un whisky caro o un pisco de m...?", dicho en tono despectivo y difundido a través del portal Instarándula. Samuel Suárez, periodista de espectáculos, mostró su desaprobación:

"Pésima la comparación. Dime que hay otra parte. No hay forma de justificar esa expresión. Puede que a Flavia no le guste el pisco, como a muchos, pero la expresión no va. Es pésima", fueron algunas de las críticas.