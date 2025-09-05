RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Lo cuestiona!

Magaly Medina critica a Christian Cueva por colocarse 'chip de libido': "¿Qué hará sin pareja en Ecuador?"

Magaly Medina lanzó una fuerte crítica a Christian Cueva y recordó que este tratamiento aumenta la libido, preguntándose con sarcasmo qué hará en Ecuador, lejos de Pamela Franco.

Magaly Medina ironiza sobre el 'chip de libido' de Christian Cueva.
Magaly Medina ironiza sobre el 'chip de libido' de Christian Cueva. (Composición Karibeña)
05/09/2025

El drama entre Christian Cueva y Pamela Franco no tiene cuándo acabar. Esta vez, Magaly Medina lanzó un fuerte comentario sobre el famoso 'chip de libido' que el pelotero se habría colocado. Según la conductora, este tratamiento podría traerle más de un problema ahora que está en Ecuador.

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por su 'chip de libido'

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina comentó sobre el rejuvenechip que Christian Cueva se habría colocado. En un video difundido en redes se ve al futbolista durante el procedimiento, el mismo al que meses atrás también se sometió su pareja, Pamela Franco.

"Bueno, ¿qué dice? Que se ha puesto el rejuvenechip. Yo digo, ¿para qué? Sí está viviendo un amor a distancia. Tú te pones el rejuvenechip cuando tienes a tu pareja al lado porque definitivamente va a incentivar la libido. Entonces, ¿por qué va a incentivar su libido cuando está sin pareja allá en Ecuador? ¿Qué va a hacer cuando el rejuvenechip comience a actuar?", dijo con tono sarcástico.

Y no se quedó ahí. La conductora también lanzó una advertencia a las mujeres al hablar del famoso chip. Según explicó, muchas evitan que sus esposos se lo coloquen porque, si ya son inquietos, se vuelven aún más.

"Mucho cuidado con los rejuvenechip. Yo sé de lo que hablo. Muchas mujeres no se lo ponen a sus maridos porque algunos que son un poco inquietos se ponen más inquietos aún. Comienzan a correr tras cualquier escoba con vestido", sentenció Magaly Medina.

Magaly sobre distanciamiento de Vanesa Pumarica y Pamela

En una entrevista para el programa de Magaly, Vanessa Pumarica contó que perdió una amistad de 15 años con Pamela Franco. Y contó que el distanciamiento comenzó desde que ella está con Cueva.

"Si en su mente pasó distanciarme de ella, pues lo logró. No solo era una amistad, era como mi hermanita. Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero no me respondió", dijo muy dolida.

Al escuchar esto, la periodista no dudó en arremeter contra la cantante de cumbia. Además, recordó que Vanessa estuvo al lado de Pamela desde que la relación con Cueva era un secreto y siempre la defendió frente a los rumores.

"Qué tonta Pamela Franco, si tú tienes una amiga, tú no puedes romper una amistad de tantos años solo porque tu amiga te está diciendo lo que piensa de tu relación", comentó la popular urraca.

En conclusión, la polémica en torno a la relación de Christian Cueva y Pamela Franco parece no tener fin. Ahora, el famoso 'chip de libido' que se colocó el futbolista se ha convertido en el nuevo motivo de críticas, y Magaly Medina no dudó en lanzar la pregunta sobre qué hará en Ecuador sin la compañía de Pamela Franco.

