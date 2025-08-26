Nicola Porcella afirma que lleva ocho años sin pareja y concentrado en su carrera: "Quiero estar solo"

El peruano Nicola Porcella estuvo algunos días por Lima por varios temas de trabajo y visitar a su familia, pero a la vez aprovechó para visitar algunos medios televisivos. Durante una entrevista, reveló que lleva alrededor de ocho años soltero y planea seguir así.

¡Lleva ocho años soltero!

Para el programa 'América Noticias', Nicola Porcella respondió algunas preguntas donde señala sobre el trabajo que viene realizando en México, pero también fue consultado sobre su vida sentimental. Como se recuerda, hace unos meses fue captado en una alfombra roja junto a la colombiana Valentina Valderrama e iniciaron rumores de un posible romance, pero lo niega.

"Fue una amiga, estoy solo. Fue una amiga, tenía una alfombra y le dije '¿Me acompañas?' porque era la alfombra de la película que estaba haciendo mi directora Bonnie Cartas en la novela, entonces nos invitó... ahí se armó también, pero no, es mi amiga", expresó de manera decidida.

Entonces, sorprendió al revelar que estaría bastante tiempo sin pareja y lo estaría disfrutando muy bien. Así mismo, comenta que seguro le estarían vinculando con alguna amiga en su salidas en Lima, pero aclara que quiere seguir soltero.

"Casi ocho años (¿Cómo se hace?) tengo una vida un poco divertida. Seguro ahora mi estancia en Lima van a salir 'ampay Nicola con...'. (¿No has perdido el tiempo acá?) Tengo poquitos días, hay que aprovechar, divertirse, hay que pasarle bien. La verdad que vine por temas de negocios. Quiero estar solo", sentenció.

Sobre Nicola Porcella

Nicola Porcella es una reconocida figura peruana que viene brillando en México desde hace unos años, apareciendo en programas de TV, telenovelas, obras teatrales y canales de streaming. Sin duda, su presencia ha llamado la atención de miles de fanáticas en tierras mexicanas logrando posicionándose con su carrera artística.

A pesar que ha sido vinculado en varias ocasiones con bellas artistas peruanas, mexicanas, colombianas y más, siempre expresó que está soltero. El querido 'Capi' ha estado enfocado en su trabajo y seguir mejorando en todo aspecto, que incluso es socio de un restaurante peruano en México emprendiendo de todas las formas.

De esta manera, Nicola Porcella reafirma que está en una etapa de su vida donde ya lleva ocho años soltero y desea seguir así con su vida, teniendo un poco de diversión, pero enfocado en su trabajo como artista en el país de México contando con el apoyo de miles de seguidores.