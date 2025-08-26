María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', alarmó a fans tras ser hospitalizada de emergencia

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por dar vida a 'La Chilindrina' en la exitosa serie 'El Chavo del Ocho', preocupó a sus seguidores luego de que se informara sobre su hospitalización el pasado 20 de agosto. Según la revista mexicana TVNotas, la artista de 78 años presentó un cuadro que encendió las alarmas.

¿Qué ocurrió con la actriz mexicana?

De acuerdo con la publicación, la intérprete ingresó de emergencia a un hospital tras experimentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó una baja de sodio en su organismo, condición que estaría vinculada a un deterioro neurológico. El medio detalló además que la actriz enfrenta una fuerte carga laboral, lo que habría generado episodios de estrés en los últimos meses.

Cabe recordar que hace algunas semanas, De las Nieves estuvo en Perú presentando su circo. Durante algunas entrevistas, los seguidores notaron ciertas dificultades en su manera de expresarse, lo que incrementó la preocupación sobre su estado de salud.

La revista mexicana aseguró que, tras recibir atención médica, la actriz fue dada de alta y actualmente se encuentra en su domicilio bajo un tratamiento farmacológico para mantener la estabilidad emocional. Sus familiares confirmaron esta versión y llevaron tranquilidad a los fans.

"A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar", declaró su hija, confirmando que la querida 'Chilindrina' evoluciona favorablemente.

Una trayectoria que marcó la televisión latinoamericana

María Antonieta de las Nieves es considerada un ícono de la comedia en México y toda América Latina. Con más de cinco décadas de trayectoria, su papel en 'El Chavo del Ocho' y 'El Chapulín Colorado', ambos programas creados por Roberto Gómez Bolaños, la consolidaron como uno de los rostros más emblemáticos del humor televisivo.

Pese a sus recientes complicaciones de salud, la actriz no ha dejado de sorprender a su público. Su visita a Perú generó gran expectativa, y además formó parte de la bioserie 'Chespirito: Sin querer queriendo', un proyecto que rinde homenaje a la vida y obra de Gómez Bolaños.

El cariño hacia 'La Chilindrina' sigue intacto. Miles de seguidores han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales, reconociendo la huella imborrable que dejó en generaciones enteras.

En conclusión, aunque el reciente susto encendió las alarmas sobre su salud, María Antonieta de las Nieves ya se encuentra en casa y recuperándose. La actriz afronta esta etapa con el apoyo de su familia y el cariño incondicional de sus seguidores.