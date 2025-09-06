RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Un éxito! Orquesta Candela lanzó "Todavía" en versión cumbia junto a Joysi Love, exvocalista de La Factoría

Por medio de sus redes, Orquesta Candela anunció que "Todavía" en versión cumbia con Joysi Love ya está disponible en todas sus plataformas digitales.

06/09/2025

Dentro de la cumbia peruana, Orquesta Candela se ha posicionada como una de las sonadas en el país por varios de sus éxitos musicales. Hace poco realizaron una colaboración con Joysi Love interpretando el tema "Todavía" y al público le ha encantado. 

"Todavía" en cumbia feat Joysi Love

Como se recuerda, Joysi Love es una artista panameña que formó parte de La Factoría como vocalista principal, pero decidió continuar como solista. Hace unos meses, volvió al Perú para presentarse en un homenaje realizado por Orquesta Candela para su fundador Don Víctor Yaipén Uypán

En este concierto, la reconocida cantante se unió con Víctor Yaipén Jr. para interpretar el clásico tema "Todavía", que sonó muy fuerte hace muchos años atrás, pero ahora lo realizaron en versión cumbia. El videoclip de esta colaboración ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la agrupación. 

Reacción del público

Desde su lanzamiento, el público ha disfrutado de "Todavía" en versión cumbia interpretado por Orquesta Candela feat Joysi Love, ex integrante de La Factoría. Sin duda, muchos de sus seguidores gozaron de esta nueva versión que les ha encantado y desde su lanzamiento están por llegar al millón de reproducciones. 

"Esta buenísima la versión que sacaron me encantan soy su seguidora fiel", "Bella colaboración super fans de ustedes", "Les quedó hermosa la versión y que mejor con dos grandes, Orquesta Candela y Joysi Love", "La colaboración que no pedimos pero la necesitábamos", "Me regreso aquellos buenos tiempos y ahora en cumbia espectacular", expresaron algunos de sus seguidores.

Sobre Orquesta Candela

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia más sonadas del Perú y que fue fundado por el maestro Don Víctor Yaipén, quien falleció hace unos meses. Actualmente, sus hijos se encuentran dirigiendo el grupo, Donald, Víctor Jr. y Billy Yaipén.

El grupo de cumbia ha destacado por grandes éxitos musicales que han perdurado durante muchos años desde su fundación, y siempre están con nuevos lanzamientos, producciones y colaboraciones. Hace unos meses también realizaron un homenaje a su fundador con un gran concierto donde tuvieron grandes artistas invitados en el escenario realizando un evento único. 

Finalmente, Orquesta Candela sigue avanzando con muchos éxitos musicales dentro de la cumbia peruana, realizando feat con artistas internacionales como con Joysi Love, ex Factoría. Su colaboración en el tema "Todavía" en versión cumbia ha encantado al público que ya están por llegar al millón de vistas en YouTube. 

