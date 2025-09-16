Micheille Soifer lanza "Rubia con tu plata", una indirecta para Leslie Shaw: "Ni con Thalía pudiste sobresalir"

Desde hace tiempo, Leslie Shaw viene enfrentándose a varios artistas de la cumbia peruana como a Micheille Soifer. Ahora, la 'bombón' decidió estrenar un nuevo sencillo que sería una clara indirecta para la 'gringa'.

Micheille Soifer estrena su nuevo tema "Rubia con tu pata"

En el programa 'Ponte en la cola', la conductora Micheille Soifer reveló que ha lanzado un nuevo sencillo musical. Este tema llevaría por nombre "Rubia con tu plata" que es una composición del Viejo Rodríguez.

El lanzamiento fue el pasado 15 de septiembre en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial en su canal de YouTube. Desde su estreno, la canción ya viene sumando miles de reproducciones en poco tiempo jalando muchas vistas.

¡Indirecta para Leslie Shaw!

Lo que llamó la atención de la canción "Rubia con tu plata" es que sería una fuerte indirecta para Leslie Shaw. Ya que en la letra tendría claras referencias a la 'gringa' e incluso, la colaboración pasada que realizó con Thalía.

"Toda la gente sabe que la cumbia es lo mío, que para meterse conmigo hay que ser precavida ¿Qué pasa gringa? ¿No te das cuenta? mira que ya casi llegas a los 40. Cumbia sagrada que yo canto desde que nací, en cambio tú la usas para sobrevivir porque ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir", interpreta Soifer.

Durante el programa de tv muestran más parte de la letra de la canción. Incluso, le recuerdan cuando Marisol, Carlos Rincón y el editor mencionan que la novia de 'El Prefe' pidió usar autotune para cantar.

"Aquí viene el bombón dinamita y tú solo con tu faldita, aquí viene el bombón insaciable y tú con tu voz descartable. Ahora aprende a cantar de verdad pa' que puedas brillar", se escucha en el tema.

Luego, el conductor Ricardo Rondón comenta que aparentemente habló con Leslie Shaw y que iría al programa 'Ponte en la cola' para que Soifer le diga todo lo que dice en su nueva canción, pero ella afirma que la 'gringa' se corre.

"Yo estoy aquí presente, no nos quiere declarar, no quiere venir al programa. Nos ningunea, le gusta hacer sus escándalo para que pueda sonar", señaló.

De esta forma, Micheille Soifer lanza su nuevo tema "Rubia con tu plata", una gran cumbia bailable que al público le viene encantando. Al escuchar su letra es una clara referencia a Leslie Shaw como una respuesta a los constantes ataques.