Magaly destruye a Michelle Soifer tras indirecta a Leslie Shaw con su tema: "Pura piconería y envidia"

Hace unos días, Micheille Soifer lanzó el tema "Rubia por tu plata" como una fuerte indirecta para Leslie Shaw. Ahora, la periodista Magaly Medina se lanzó contra la 'bombón' afirmando que sentiría piconería por la 'gringa' tras su éxito en al cumbia.

¡Magaly arremete contra Micheille Soifer!

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión no dudó en opinar tras escuchar el nuevo tema de Micheille Soifer. La 'urraca' dejó en claro que sí es una canción dedicada a Leslie Shaw por la letra que interpreta. Aunque, no dudó en recordarle a la ex chica reality cómo se hizo conocida en los medios.

"No hay duda de que está totalmente dedicada a ella. Y luego dice que canta cumbia desde que nació. No, pues, mija, después del ampay con Manco fue que empezó a cantar cumbia. Antes de eso era una total desconocida", dijo.

Luego, comentó sobre la parte donde menciona el feat de la 'gringa' con Thalía. Afirma que no ha manera que Soifer se burle de una colaboración internacional muy importante.

"Dice que 'ni siquiera con Thalía pudo sobresalir'. Estamos hablando de Thalía, la esposa de Tommy Mottola, una estrella internacional. No es cualquier Wanda o Nanda, es Thalía. Ubícate, Michelle. Eso no es motivo de burla", expresó.

¿Envidia a Leslie Shaw?

Después, Magaly escucha que menciona a Chechito desatando más sus críticas a este sencillo de Micheille Soifer. Así mismo, comenta que solo estaría demostrando más envidia a la Shaw.

"¿Quién te asesora? ¿Quién te lava el cerebro? Tan pocas neuronas tienes que piensas que con esto vas a conseguir algo. Es pura piconería y envidia a Leslie Shaw, porque ella ahora es la más buscada, la que todos quieren tener en sus conciertos", acotó.

La periodista de espectáculos afirma que la cantante de cumbia solo estaría atacándose así misma con este tema y no dudó en mencionarle que su mejor momento fue cuando estuvo de 'guerrerita' hace varios años atrás.

"No has logrado nada importante en la vida. Tu mejor momento fue de 'guerrerita', y eso ya pasó hace mucho tiempo", arremetió Magaly.

En conclusión, la conductora Magaly Medina destruyó a Micheille Soifer con sus críticas sobre su nuevo tema "Rubia con tu plata" dedicada a Leslie Shaw, recordándole la diferencias entre sus carreras musicales y que aparentemente, la ex chica reality solo habría demostrado tener envidia a la 'gringa' con la letra de su nuevo sencillo.