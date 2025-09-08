RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡AMPAY!

¿Un nuevo romance? Chechito es captado BESÁNDOSE con Angye Zapata, ex de Josimar

El último fin de semana, las cámaras de Magaly captaron a Chechito y la bailarina Angye Zapata besándose ¿Es el inicio de una nueva relación en la farándula?

Chechito es captado BESÁNDOSE con Angye Zapata, ex de Josimar
Chechito es captado BESÁNDOSE con Angye Zapata, ex de Josimar (Composición Karibeña)
08/09/2025

El joven Chechito ha saltado a la fama hace un par de años cuando solo tenía 18 años en el mundo de la chicha. Aunque fue vinculado con varias mujeres, el cantante acaba de ser captado besándose con la bailarina Angye Zapata. 

Beso entre Chechito y Angye Zapata

El pasado 7 de septiembre a las 5:10 a.m., los reporteros de Magaly Medina siguieron el auto de Chechito tras terminar un concierto. Al ser si automóvil, captaron al cantante de chicha que se encontró con la joven bailarina Angye Zapata

Como se recuerda, la 'urraca' confundió a la bailarina con otra mujer en un supuesto ampay con un futbolista, pero tuvo que retractarse. Ahora, el equipo periodístico confirmó en varias formas que sí se trataba de la joven. Es así como grabaron el momento en que el artista sale del auto y es besado por la ex de Josimar.

En las imágenes se puede ver como se llegan a dar hasta dos besos afuera del vehículo. Después, la joven ingresa a un condominio y el cantante de chicha se retira del lugar en el auto de su mánager. 

@josepastord Fueron vistos junto!!!🚨🔥💥Ig:josepastord💥 #chechito #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Pamela López reafirma que siempre le fue FIEL a Christian Cueva: "Él lo sabe perfectamente"
Lee también

Pamela López reafirma que siempre le fue FIEL a Christian Cueva: "Él lo sabe perfectamente"

Fueron a preguntarle a la bailarina

Ante las imágenes tan evidentes, los reporteros fueron en búsqueda de la joven para consultarle sobre el ampay con Chechito. Es así como la bailarina quedó sorprendida por las cámaras y afirmó estar con 'miedo' por haber sido seguida la noche anterior. 

Es así como la bailarina no responde si mantiene una relación con el joven cantante o estarían recién conociéndose. Angye Zapata se encuentra trabajando en el programa de 'La Chola Chabuca' y Magaly cree que ahí pudo haber conocido a Chechito

La aparente nuevo saliente del cantante se hizo conocida hace un par de años por haber tenido una relación amorosa con el cantante Josimar, además de haber estado también con algunos futbolistas. 

Pamela López aseguró que besó a Piero Arenas por venganza a Christian Cueva: "Quería sentir otros labios"
Lee también

Pamela López aseguró que besó a Piero Arenas por venganza a Christian Cueva: "Quería sentir otros labios"

Incluso, hace unos días estuvo en un streaming con Diealis, pero luego apareció su expareja y la conexión se cortó por completo. Según se ha revelado, ya estaría soltera, pero este acto de su ex dejó mucho que pensar. 

Finalmente, la joven Angye Zapata apareció el último fin de semana para encontrarse con Chechito, quien al terminar su concierto fue en busca de la bailarina en el auto de su mánager. Las imágenes de 'Magaly TV La Firme' confirman por completo que ambos artistas se dieron más de un beso y aparentemente, estarían en saliditas.

Temas relacionados ampay Angye Zapata beso Chechito

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña