¿Un nuevo romance? Chechito es captado BESÁNDOSE con Angye Zapata, ex de Josimar

El joven Chechito ha saltado a la fama hace un par de años cuando solo tenía 18 años en el mundo de la chicha. Aunque fue vinculado con varias mujeres, el cantante acaba de ser captado besándose con la bailarina Angye Zapata.

Beso entre Chechito y Angye Zapata

El pasado 7 de septiembre a las 5:10 a.m., los reporteros de Magaly Medina siguieron el auto de Chechito tras terminar un concierto. Al ser si automóvil, captaron al cantante de chicha que se encontró con la joven bailarina Angye Zapata.

Como se recuerda, la 'urraca' confundió a la bailarina con otra mujer en un supuesto ampay con un futbolista, pero tuvo que retractarse. Ahora, el equipo periodístico confirmó en varias formas que sí se trataba de la joven. Es así como grabaron el momento en que el artista sale del auto y es besado por la ex de Josimar.

En las imágenes se puede ver como se llegan a dar hasta dos besos afuera del vehículo. Después, la joven ingresa a un condominio y el cantante de chicha se retira del lugar en el auto de su mánager.

Fueron a preguntarle a la bailarina

Ante las imágenes tan evidentes, los reporteros fueron en búsqueda de la joven para consultarle sobre el ampay con Chechito. Es así como la bailarina quedó sorprendida por las cámaras y afirmó estar con 'miedo' por haber sido seguida la noche anterior.

Es así como la bailarina no responde si mantiene una relación con el joven cantante o estarían recién conociéndose. Angye Zapata se encuentra trabajando en el programa de 'La Chola Chabuca' y Magaly cree que ahí pudo haber conocido a Chechito.

La aparente nuevo saliente del cantante se hizo conocida hace un par de años por haber tenido una relación amorosa con el cantante Josimar, además de haber estado también con algunos futbolistas.

Incluso, hace unos días estuvo en un streaming con Diealis, pero luego apareció su expareja y la conexión se cortó por completo. Según se ha revelado, ya estaría soltera, pero este acto de su ex dejó mucho que pensar.

Finalmente, la joven Angye Zapata apareció el último fin de semana para encontrarse con Chechito, quien al terminar su concierto fue en busca de la bailarina en el auto de su mánager. Las imágenes de 'Magaly TV La Firme' confirman por completo que ambos artistas se dieron más de un beso y aparentemente, estarían en saliditas.