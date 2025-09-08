Pamela López reafirma que siempre le fue FIEL a Christian Cueva: "Él lo sabe perfectamente"

Desde que Pamela López sacó a luz que Christian Cueva le fue infiel con varias mujeres, afirmó haber sido una pareja fiel. Luego, estuvieron apareciendo otras figuras masculinas donde daban a entender que habrían tenido una relación con ella, pero sale a aclarar.

¡No le fue infiel a Christian Cueva!

Durante la emisión del programa 'Ponte en la cola', Pamela López apareció para responder sobre su actual relación con Christian Cueva por sus hijos, sobre Pamela Franco y su actual noviazgo con Paul Michael. Es así como la influencer también se enfrentó a su 'reflejo' contestando algunas preguntas frente a un espejo.

Después de algunas preguntas, la conductora Micheille Soifer le preguntó si durante todos sus años de relación con el 'Aladino', alguna vez le fue infiel y la influencer lo niega rotundamente. Incluso, señala que el mismo pelotero la elogiaba por ser una persona fiel.

"¿Consideras que alguna vez le fuiste infiel a Cueva?", le pregunta y López responde: "Nunca fui infiel, él lo sabe perfectamente. Es algo que siempre lo hablamos, él me decía que era algo admirable en mí".

Aunque, Pamela López señala que tras haber terminado su relación con Christian Cueva la ver el yape a Pamela Franco, decidió iniciar una nueva etapa de su vida. Es así como unos meses después, afirma que se besó con Piero Arenas como una forma de venganza hacia el padre de sus hijos y ella misma se lo dio a conocer.

"Sin embargo, el último año que terminé con él en febrero a raíz del famoso yape, yo comienzo hacer mi vida en mayo y junio a salir a discotecas, conocer gente. Ahí pasó lo de Piero, yo misma me encargué de que él se entere, pero de una manera de 'yo también puedo', también me sentí linda", afirmó.

¿Pamela López le negó la reconciliación?

Luego, la influencer cuenta que cuando anunció su separación de Christian Cueva, él trató de retomar su relación con ella a pesar de todo lo sucedido, pero ella no quiso.

"Ya no estaba con él, pero quería regresar conmigo de mil formas. Tanto que siguió atrás mío cuando yo me fui a Suiza, tratando de despejar y alejarme de la prensa", comentó.

De esta manera, Pamela López reafirma que el padre de sus hijos, Christian Cueva, sabía que ella nunca le fue infiel durante su relación amorosa hasta que meses después de su separación decidió meterse con otras personas como Piero Arenas.