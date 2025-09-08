Pamela López aseguró que besó a Piero Arena por venganza a Christian Cueva: "Quería sentir otros labios"

Pamela López volvió a captar la atención de la prensa de espectáculos tras sincerarse sobre un episodio que hasta ahora no había contado en detalle. La trujillana confesó que besó a Piero Arenas motivada por la traición de Christian Cueva, situación que marcó un antes y un después en su relación con el futbolista. Según relató, ese momento no fue un simple desliz, sino una reacción cargada de dolor y resentimiento.

Pamela López explica lo que pasó con Piero Arenas

En una reciente entrevista en el programa 'Ponte en la Cola', Pamela López fue consultada sobre el beso que se dio con Piero Arenas. La empresaria recordó aquella noche y explicó que lo hizo como una especie de revancha, luego de recibir noticias de una infidelidad de Christian Cueva.

"No quiero que se malinterprete, pero en el momento que nos dimos ese beso minutos antes yo había recibido noticias de una nueva infidelidad que no me habían confesado. Recuerdo que bebí tequila y le dije: 'Hoy voy a ser otra Pamela'. Inmaduramente pensé: hoy quiero conocer a un chico guapo, hoy día quiero sentir otros labios, hoy día quiero darme ese gusto de saber que yo también puedo", declaró López.

La trujillana aseguró que nunca intentó ocultar lo sucedido. Por el contrario, decidió contárselo a Christian Cueva, pero lejos de perdonarla, el futbolista convirtió ese episodio en un arma para reprocharle constantemente.

"Fui yo quien me encargué de contarle al papá de mis hijos. Es algo que me encaró, no me perdonó, me chantajeó, es por eso que también lo cuento. Inmediatamente, también buscó a la persona con la que actualmente está", agregó.

Pamela López critica los retoques estéticos de Christian Cueva

Durante su participación en el programa el presentador Ricardo Rondón le consultó a la influencer sobre los recientes retoquitos que se realizó el futbolista de Emelec en Perú con Pamela Franco. Ante esto, la actual pareja de Paul Michael despotricó contra su ex.

"Ay cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvchip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma". Después de ello, Ricardo Rondón le señala que tiene tres hijos con el pelotero y ella responde: "Bueno hay otras cosas, gracias a Dios se parecen a mí".

Además, Pamela López señaló que no es la primera vez que el 'Aladino' se somete a un arreglito en el rostro, sino que cuando vivían en Trujillo llevó al padre de sus hijos para ponerse botox.

"No, nunca me lo dijo, pero fui yo quien lo llevó a ponerse por primera vez botox en Trujillo, es que tiene la frente extremadamente marcada de ¿Hablaron de colocarse el rejuvechip?) No, es que no había necesidad", expresó la influencer.

En conclusión, las confesiones de Pamela López reavivan la polémica en torno a su relación con Christian Cueva, marcada por acusaciones de infidelidad, reproches y resentimientos. Al admitir que su beso con Piero Arenas fue motivado por el dolor de una traición, la influencer abre un nuevo capítulo de su historia personal que nuevamente la coloca en los reflectores.