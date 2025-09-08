Renzo Spraggon arremete contra Pamela López: "Dudo que esté enamorada de Paul Michael"

Hace unas semanas, Renzo Spraggon reveló que se dio algunos 'picos' con Pamela López cuando ya estaba saliendo con Paul Michael. Es así como el argentino comenta que la influencer no estaría enamorada del cantante y solo estaría pasando el rato.

Renzo Spraggon sobre López con Paul Michael

En el programa 'Todo se filtra', Renzo Spraggon estuvo de invitado donde comentó nuevamente de Pamela López tras su aparición en 'Esta Noche' con Paul Michael. Como se recuerda, el argentino reveló que hace unos meses se dio tres 'picos' con la influencer en su discoteca.

Ahora, Spraggon volvió a reafirmar lo que contó tiempo atrás y se mantiene firme en sus declaraciones. Aunque, el conductor 'Metiche' le preguntó si ve algún futuro en la relación de la ex de Christian Cueva con el joven cantante de 27 años.

"¿Tú como ves a Pamela López con el 'colágeno'? ¿Crees que tengan una relación larga?", le preguntó, y Renzo respondió: "Puede ser que él esté enamorado, ella lo dudo porque lo que hizo conmigo, lo dudo. Cuando una mujer está realmente enamorada no hace esas cosas".

¿Solo estarían pasándola bien?

Así mismo, el argentino siguió comentando señalando que Pamela López solo estaría intentando entretenerse con Paul Michael, pero no para una relación seria. De igual manera, dio a entender que la influencer extrañaría al padre de sus hijos y estaría con el cantante por despecho.

"Yo lo que veo en esa pareja que cuando comenzaron, como 'clavo saca a otro clavo'. No sirve para curar lo que le ha pasado, sino para pasarla bien con la persona, pero cuando llega a su casa y está sola, extraña a la otra persona, piensa en su ex. Yo creo que por despecho", agregó.

Es entonces, cuando Kurt Villavicencio le consulta si cree que López engañaría nuevamente al cantante urbano. Ante ello, el argentino afirma que sí porque ya lo hizo con él hace unos meses.

"Pamela López puede sacar la vuelta al colágeno, con quién sea" "Para mí, sí. Por lo que hizo conmigo, lo va a volver hacer", sentenció el joven en el programa de TV.

De esta forma, Renzo Spraggon dejó en claro que Pamela López no estaría enamorada de Paul Michael, solo pasaría el rato por despecho. Además, que si ya lo engañó con él durante unos minutos que su pareja se fue al baño, ella podría volver a cometer el mismo error en cualquier momento.