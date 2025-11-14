¡Tremendo roche! Chikiplum debuta como jinete de pony pero termina cayéndose en vivo (VIDEO)

Chikiplum decidió lucirse como todo un "chalán" desde el Hipódromo de Monterrico. El actor cómico enlazó con "América Hoy" montando un pony y bromeando hasta que un inesperado movimiento hizo que terminara cayéndose en vivo.

Chikiplum se luce como jinete de pony

Tremendo momento se vivió en "América Hoy" cuando Chikiplum, todo confiado y con pose de "chalán", apareció desde el Hipódromo de Monterrico montando un pony. El actor cómico prometía un enlace divertido, pero terminó protagonizando una caída en vivo que dejó a todos en shock y riendo. El enlace comenzó con Chikiplum mostrando su lado más gracioso.

"Hola, cómo están, sean bienvenidos... el único, el chalán de aquí de los ponis del hipódromo. Una cosita maravillosa. Obsérvame aquí", saludó Chikiplum. Luego lanzó una de sus típicas bromas: "Siempre he cabalgado desde pequeño, perdón, digo desde niño".

Mientras lucía a los ponys, Ethel Pozo le pidió detalles sobre lo que se viene este 23 de noviembre. Chikiplum aseguró que será un gran show.

"Te cuento que el 23 vamos a haber una carrera de ponis por primera vez aquí en el Perú... Va a haber carreras oficiales también y muchas cosas más", comentó emocionado.

@ameg_pe 14.11.25 | Chikiplum debuta como jinete de pony pero termina cayéndose en vivo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ethel Pozo quiso saber si de verdad era jinete de corazón y le preguntó si sabía cabalgar. El comediante contestó que sí.

"¿Tú sabes cabalgar? ¿Hace cuánto tú eres jinete?", consultó Ethel. El cómico respondió muy seguro: "Yo soy de la provincia de Pataz... siempre he montado los caballos criollos, pero ahora por primera vez un pony y después el día 23 voy a montar un ejemplar de carrera".

La reportera de "América Hoy" también confirmó que el evento será gratuito y familiar. Y entrevistó al presidente del Jockey Club, Danilo Chávez, quien resaltó la importancia del Derby Nacional.

"La entrada es libre a partir del mediodía... todo el público está invitado", indicó la periodista. "Este domingo 23 de noviembre se corre la carrera estelar... Es una jornada histórica... Vamos a tener shows para toda la familia y esta carrera donde va a estar Chikiplum", explicó Chávez.

¡Se cayó en vivo!

Todo iba de maravilla hasta que Chikiplum intentó bajarse del pony. En ese momento, perdió el equilibrio y terminó cayéndose en vivo. El estudio reaccionó de inmediato. Después intentó volver a subir al pony, pero no pudo.

Janet gritó: "¡Ay!". Edson Dávila acotó: "¡No, no, no! No pasó nada". La reportera corrió hacia él: "¿Qué pasó, Chikiplum? ¿Te caíste?". "No, lo que pasa es que estaba practicando un movimiento humorístico para ese día 23", dijo el actor para luego tratar de subirse. La periodista lo evidenció: "No puede". Y Janet remató: "Nos estafaste, Chikiplum... Me he sentido esta mañana Chikipluna".

En conclusión, aunque el roche fue gigante, Chikiplum se levantó al toque y se lo tomó con humor, fiel a su estilo. Su debut como jinete de pony, que terminó en caída, se convirtió en el momento más comentado del enlace y dejó a todos con una sonrisa. Ahora, el público espera verlo este 23 de noviembre en la gran carrera, pero esta vez, sin caerse del pony.