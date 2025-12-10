Magaly estalla contra Johana Cubillas por nuevo conflicto con Juan Ichazo: "Sana, mujer, ve a terapia"

Magaly Medina no pudo contener su molestia durante una intensa conversación con Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, quien volvió a tener un enfrentamiento público con su expareja, Juan Ichazo. La conductora no se quedó callada y terminó lanzándole una contundente frase en vivo.

Magaly Medina pierde la paciencia con Johana Cubillas

Magaly Medina perdió la paciencia durante una fuerte discusión con Johana Cubillas, hija del histórico futbolista Teófilo Cubillas, por el nuevo enfrentamiento que tuvo con su expareja, Juan Ichazo. La conductora expresó que la influencer debería ir a terapia para no exponer a sus hijos.

Todo comenzó luego de que el programa de Magaly difundiera un video donde se escucha a Johana aparentemente presionando a su hijo para decidir si quería ir con su padre. En la grabación, la influencer le pregunta repetidas veces al pequeño si deseaba subir al carro de Ichazo, quien estaba acompañado de su pareja actual, Macarena Vélez.

Molesta por la situación, Magaly la cuestionó duramente por poner al niño en una situación tan tensa. Johana trató de justificar su actitud y dijo que solo estaba preguntando a su hijo con calma, pero la periodista no lo creyó.

"Estás poniendo al niño entre la espada y la pared. ¿Cómo puede ser una mamá tan insensible de hacer que su hijo elija entre su papá y tú?", le reclamó la 'Urraca'. "No es así, mi hijo quiere hacer lo que le nazca", dijo Johana. "¿Qué te va a decir el pobre niño? El pobre niñito te mira y no sabe ni qué decir", agregó Magaly visiblemente indignada.

En medio de la acalorada conversación, Magaly Medina fue más allá y le pidió a Johana que deje de usar a sus hijos como excusa en los conflictos con su expareja. Cubillas aseguró que ya recibe ayuda psicológica, pero Magaly no se convenció.

"Te agarras de tus hijos porque no puedes resolver tu situación personal con tu ex. Sana, mujer, sana. Ve a terapia", le dijo con voz firme. "Voy a terapia", señaló Johana. "No te está haciendo ningún bien. Estás siendo egoísta. Estás agarrando a tus hijos de pretexto y los estás encaminando para lograr lo que tú quieres: fastidiar a tu expareja", sentenció la conductora en "Magaly TV La Firme".

Magaly Medina le recuerda su mala relación con Teófilo Cubillas

El momento más tenso llegó cuando la periodista expresó su tristeza por los menores involucrados. Magaly también hizo referencia a los conflictos familiares de Johana, recordándole su mala relación con su padre.

"Pobrecitos tus hijos, pobrecitos que tienen una madre y un padre que no se pueden poner de acuerdo. Sana tus heridas y no repitas los mismos patrones en tu vida", le dijo con dureza. "Rompe ese patrón. No hagas que tus hijos vivan lo mismo que tú viviste", aconsejó.

Johana decidió contestarle y habló con evidente incomodidad. Señaló que su padre es otro irresponsable y ha tenido la intención de reconciliarse con él, pero el exfutbolista no con ella. Magaly insistió al decirle que no repita patrones.

"Estoy peleada con mi padre porque es otro irresponsable y no le da la gana de hablarme, porque yo he intentado más de una vez amistarme con mi papá sin que me importe de plata, nada", señaló Johana. "Pero tendrías que romper ese patrón y que tus hijos no repitan el mismo patrón que tú tienes. No hagas que tus hijos algún día se porten como tú a tu edad", indicó la conductora.

Magaly terminó la entrevista indignada y cansada de la situación de Johana Cubillas y Juan Ichazo. Terminó dándola la razón a la pareja de Macarena Vélez y confesando que no pudo soportar más la actitud de Cubillas en su pódcast y ahora en el programa. Antes de cerrar el tema, Magaly lanzó una reflexión para todas las madres que atraviesan separaciones conflictivas.

"No quería darle la razón a Juan Ichazo, pero debido a la actitud de ella y a lo que vi en mi podcast, tengo que darle la razón. La que no soluciona sus problemas para mí es ella. Las madres ya dejemos de victimizarnos. No expongamos a los hijos a gritos ni a comisarías. Si queremos lo mejor para ellos, vayamos a terapia, tratemos nuestros problemas para que no pasen lo mismo", finalizó.

En conclusión, Magaly Medina se indignó y perdió la paciencia con Johana Cubillas tras considerar que la influencer expuso innecesariamente a su hijo en medio de sus conflictos con Juan Ichazo. La conductora aprovechó el momento para hacer un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad emocional de los padres separados, recordando que los niños no deben verse involucrados en disputas personales.