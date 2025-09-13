Pamela López justifica sus salidas a discotecas tras ruptura con Cueva: "Era mi manera de no sentir dolor"

En el último año, Pamela López ha estado en vuelta en polémica desde que se separó de Christian Cueva e incluso, ha sido captada en muchas ocasiones en centros nocturnos. En una entrevista, la influencer decidió contar las razones por la cual siempre fue vista en centros nocturnos.

Entrevista de Pamela López

El programa 'Día D' acaba de lanzar el adelanto de su próximo programa donde la invitada especial es Pamela López. Como se recuerda, la influencer formó parte de la farándula desde hace más de un año tras terminar con Christian Cueva por las varias infidelidades que tuvo en toda su relación, la más reciente con Pamela Franco.

Durante la entrevista, Pamela López comentó que tras su separación del futbolista 'Aladino' pasó por momentos muy complicados. Es así como decidió refugiarse saliendo a discotecas constantemente, ya que fue captada en centros nocturnos entre 3 o 4 veces por semana.

"Yo tenía mucho dolor, percibí mucho dolor, ira, rencor, tenía una mezcla de sentimientos que yo no sabía como canalizarlos. Mucha gente me juzgo por eso porque paraba de discoteca en fiesta, era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan 'ay esa cachuda'", expresó la joven.

Hablará sobre el problema legal con Cueva

Hace unos días, Pamela López reveló que habló con el representante legal de Christian Cueva sobre el día que realizaron la conciliación por el régimen de visitas. Al parecer, contaría todo sobre la conversación que tuvo con abogado y el aparente consejo que le dio tras ya no representar al futbolista.

"No tienen buenas intenciones contigo y quieren meterte presa, fueron sus palabras textuales", dijo.

Además, se puede ver a la novia de Paul Michael totalmente frustrada donde revela sobre los chismes y rumores que ha escuchado sobre su matrimonio con el padre de sus hijos. Según revela siempre habría recibido verdades a medias sin saber lo que sucedía.

"Estoy harta de las verdades a medias, estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre 'ay no te contaron esto' y ya, yo donde estaba", comentó en la entrevista.

De esta forma, Pamela López contará más sobre lo que viene pasando tras su separación de Christian Cueva por infidelidad. Por el momento, solo se ha revelado que la influencer hablará sobre por qué siempre ha sido captada en discotecas y afirma que fue para ocultar lo que sufría.