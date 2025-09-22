¡En versión cumbia! Zully desea grabar "Las bonitas con las bonitas" junto a los Hermanos Yaipén

La joven Zully ha conquistado al público con su carisma en la plataforma de Kick, pero ahora ha decidido incursionar en el mundo de la música. Hace poco estrenó el tema "Las bonitas con las bonitas", pero estaría preparando en una versión cumbia.

Zully desea grabar con Hermanos Yaipén

En el programa de 'Habla Kausa', llegó al streamer Zully para contar un poco más sobre el lanzamiento de su nuevo tema musical "Las bonitas con las bonitas" feat Deleccio y Kevvo. La joven ha tenido un éxito total con este sencillo, pero estaría planeando lanzarlo en una versión cumbia.

"Lo he pensado y me gustaría que la canción "Las bonitas con las bonitas" sea en versión cumbia", expresó la joven influencer en vivo.

La noticia de un próximo lanzamiento emocionó a sus seguidores. Luego, la locutora Vali Valilon le preguntó si estaría pensando en alguna agrupación o artista con quien grabar para esta colaboración musical y la joven expresó que quiere grabar con Hermanos Yaipén.

"¿A qué cumbiambero invitarías para que se sume al tema? ¿Con quién harías la colaboración?", le preguntó la locutora radial, y Zully respondió inmediatamente: "Con los Hermanos Yaipén podría ser".

Durante el programa, la joven streamer recibió varios mensajes de sus seguidores deseándoles lo mejor en su nueva etapa como cantante. La chica quedó sorprendida por el cariño y agradeció el apoyo en su primer tema musical, que está disponible en todas las plataformas digitales.

"Las bonitas con las bonitas" es un éxito

Zully ha iniciado una nueva faceta en su vida, ya que acaba de lanzarse como cantante con su tema 'Las bonitas con las bonitas' junto a Deleccio y Kevvo. La streamer hizo su primera presentación como cantante en una discoteca de Miraflores y, al mismo tiempo, el videoclip de su canción fue publicado en YouTube, donde ya acumula miles de reproducciones.

El videoclip de la streamer ya está disponible en YouTube y, hasta el momento ha sumado más de 228 mil reproducciones con más de 4 mil comentarios de sus seguidores elogiando este sencillo que se viene convirtiendo el 'boom' en las redes sociales.

De esta forma, Zully viene sumando miles de reproducciones en su nuevo tema "Las bonitas con las bonitas" en su canal de YouTube. Muy pronto se estaría lanzando al versión cumbia de este sencillo como lo anunció en vivo para 'Habla Kausa', pero esta vez desea una colaboración con Hermanos Yaipén.