¡Lamentable! Influencers son atropellados mientras grababan tiktoks en plena autopista

Un trágico accidente ocurrió en India cuando un grupo de influencers fue embestido por un vehículo mientras grababan contenido en una autopista. El suceso ha desatado indignación y un intenso debate en redes sociales sobre los límites de las acciones por conseguir "likes".

Tragedia por influencers en India

Los seis jóvenes caminaban desprevenidos en un carril de alta velocidad, presuntamente para grabar un video destinado a TikTok. Esto, a pesar de que la plataforma está prohibida en India desde 2020. La imprudencia de grabar en una zona peligrosa terminó en tragedia cuando un automóvil los atropelló violentamente.

El video del accidente, que acumula millones de reproducciones, muestra el momento exacto del impacto. Varios de los jóvenes fueron lanzados al aire, y uno de ellos, quien sostenía la cámara, quedó tendido en el suelo. Otros resultaron gravemente heridos y quedaron en la acera.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades ni el estado de salud de las víctimas. Las autoridades están investigando el caso, analizando si el conductor del vehículo pudo haber evitado el accidente o si los jóvenes son los responsables por su comportamiento imprudente.

🇮🇳 En la India, un grupo de influencers que filmó un vídeo de TikTok invadiendo el carril en una autopista fue atropellado por un auto. ¿Por qué se arriesgan tanto por unos me gusta en Tik Tok, estás de acuerdo en que esto es demasiado idiota para valer la pena? pic.twitter.com/Fb3aCltlDr — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 2, 2025

Reacción de los internautas

El incidente reabre el debate sobre los riesgos de buscar notoriedad en redes sociales y los límites que las personas están dispuestas a cruzar por alcanzar la viralidad. Además, muchas personas indicaron que el conductor no tendría la culpa ya que los 6 influencers habían invadido una vía rápida.

"Que semejante tontería, espero estén bien pero realmente acaban de descubrir que no vale la pena cambiar su salud por unos likes", "Las autopistas no son para ir caminando como pendejos haciendo tik tok, no anden culpando al conductor", "Arriesgar la vida por unos "me gusta" en TikTok es el colmo de la estupidez", escribieron varios usuarios en X.

Fallece influencer que luchaba contra la obesidad

El influencer brasileño conocido como Gabriel Freitas sorprendió a miles de seguidores al mostrar cómo había perdido más de 200 kilogramos de peso. El joven de 37 años compartió su lucha contra la obesidad y se ganó el apoyo de muchas personas.

Lamentablemente, el joven falleció el pasado 30 de diciembre en su hogar. La noticia fue dada por su amigo Ricardo Gouvea, donde reveló que el influencer partió a la eternidad mientras dormía.

"Gabriel murió prácticamente durmiendo, no sufrió. Murió intentándolo. Luchó hasta el final, era muy fuerte y le tengo mucho respeto. Era una muy buena persona con un muy buen corazón", expresó.

El joven Gabriela Freitas se encontraba compartiendo su proceso para bajar de peso nuevamente y hace menos de una semana, su amigo Ricardo anunció su fallecimiento en sus redes sociales. Esta noticia conmovió a sus seguidores que lo apoyaban a luchar contra la obesidad.