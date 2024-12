Gunter Rave rompe su silencio sobre su vida amorosa tras 'ampay' con mujer: "Estoy soltero, no pasa nada"

Gunter Rave, el conocido periodista de "América Noticias", se ha visto envuelto en rumores sobre un posible romance luego de que fuera captado en un 'ampay' por las cámaras de "Amor y Fuego". Sin embargo, el periodista ha salido al frente para aclarar la situación y aseguró que está soltero, desmintiendo las especulaciones.

El 'ampay' que desató los rumores. Hace un par de meses, las cámaras del programa "Amor y Fuego" grabaron a Gunter Rave en actitud cariñosa con una mujer no identificada. En el video, ambos se veían caminando tomados de la mano y abrazándose mientras paseaban por las calles de Lince, Lima.

Gunter Rave fue captado de la mano con mujer. (Amor y Fuego)

Las imágenes fueron suficientes para que muchos comenzaran a especular sobre un posible romance entre ellos. Posteriormente, se les vio abordando un taxi juntos, lo que alimentó aún más los rumores de una relación.

La respuesta de Gunter Rave. En una reciente entrevista, Gunter Rave aclaró que no está saliendo con nadie, a pesar de lo que sugerían las imágenes captadas por las cámaras.

El periodista expresó con tranquilidad: "Yo hago las cosas que hace todo el mundo, con la diferencia de que a mí me conocen, pero no he hecho nada malo, no le hago daño a nadie, estoy soltero, no pasa nada. Así que todo tranquilo", desestimando así cualquier rumor sobre su vida amorosa.