Stefano Salvini sorprendió a Johanna San Miguel al aparecer en su show: ¿Nueva oportunidad?

Stefano Salvini sorprendió a su público el último fin de semana, cuando hizo una inesperada aparición en el show "Ya siéntese señora" de Johanna San Miguel. El momento, que rápidamente se viralizó, dejó claro que entre ambos persiste una excelente relación, a pesar de su pasado como expareja.

En el programa 'América Espectáculos' se difundieron las imágenes del encuentro entre Stefano Salvini y Johanna San Miguel. Tras la aparición del actor, la actriz no dudó en expresar el cariño que siente por él y aclaró que siempre han mantenido una buena amistad.

"(Hemos visto a Stefano, es tu pata, no?)", le preguntaron los reporteros. Frente a ello, San Miguel respondió: "Súper, totalmente siempre lo ha sido, siempre lo fue y siempre lo será. Yo siempre lo he dicho, él está acá por un cariño enorme que me tiene, ¿no?", señaló.