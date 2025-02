Johanna San Miguel responde sobre la relación actual que tiene con Stefano Salvini: "Había química"

La artista Johanna San Miguel es una reconocida figura de la televisión peruana, que cautivó al público con su personaje de 'Queca' del programa 'Pataclaun'. Ahora, habló sobre la relación que tendría actualmente con su expareja Stefano Salvini.

Durante el programa de 'Mande quien mande', la artista Johanna San Miguel llegó con su personaje de 'Queca' a responder algunas preguntas hechas en un segmento. Es así donde recibió la pregunta que si permitiría que la actriz tropiece nuevamente con una persona menor que ella. A su estilo y en el personaje ficticio respondió y dio un consejo a las mujeres mayores.

"No fue un tropiezo, eso fue una historia de amor. Johanna no lo toma como un tropiezo, eso fue una linda historia de amor que la gente casi se muere porque tenía 25 años de diferencia que no son absolutamente nada. Además te digo una cosa, el hombre si puede estar con una más joven, pero para nosotras las mujeres está prohibido y eso no justa. Así que mamita agarra tu colágeno y disfruta", expresó.