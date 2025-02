¡Castigada! María Pía Copello durmió en el mueble tras intento de beso en vivo de cantante

María Pía Copello, conocida conductora y exanimadora infantil, asombró a sus seguidores al publicar un video que reveló una situación tensa en su hogar. La situación ocurrió después de que un cantante intentó besarla en directo, lo que aparentemente no fue bien recibido por su esposo, Samuel Dyer. Debido a esto, la influencer terminó durmiendo en el sofá.

A través de su cuenta de Instagram, María Pía compartió un video donde se le ve en el sofá con una almohada y una colcha, dejando en claro que no pudo dormir en su cuarto tras el incómodo momento con su esposo.

"Me quedé sin San Valentín. Bueno, yo conduzco el programa, soy una profesional. Son cositas, detalles que pasan en vivo, me agarró de la nuca y me quiso besar, pero nada más. Yo le dije claramente, yo no soy actriz, pero gracias a este pequeño detalle mi 14 de febrero, mi San Valentín, corre riesgo", comentó en tono divertido.