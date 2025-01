Hija de Alfredo Zambrano revela cómo reaccionó al recibir a Magaly Medina en EE.UU.: "Esperaba este día"

La hija de Alfredo Zambrano, Silvana, comparte su experiencia tras la visita de Magaly Medina en Boston. La conductora de televisión y su esposo sorprendieron a su hija durante su estancia en Estados Unidos.

Magaly Medina, conocida por su estilo directo y su presencia en la televisión peruana, decidió continuar con sus vacaciones tras un desafortunado episodio en Islandia. En esta ocasión, la 'Urraca' se unió a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, para visitar a su hija Silvana, quien se encuentra en Boston, Massachusetts, cursando sus estudios.

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida del país, a pesar de haber estado más de 15 días alejada de la televisión. La periodista de espectáculos aseguró que se encontraba disfrutando de días libres. En un giro inesperado, su hijastra publicó un video en TikTok, donde mostró los preparativos realizados para recibir a su padre y a Magaly en su ciudad.

"Estaba esperando que este día llegara desde hace 2 meses porque al fin hoy día mi papá y Magaly van a venir a Boston por primera vez a verme", contó en un inicio emocionada. "Así que me desperté temprano... salí a clases... y regresando me fui a comprar las cosas para el desayuno que les iba a preparar mañana.... Luego me pedí un taxi para ir al aeropuerto", contó.