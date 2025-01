Farik Grippa no descartaría volver a trabajar al lado de Sergio George: "Le deseo lo mejor"

El cantante Farik Grippa es un artista del género de la salsa que hace unos años, tuvo un problema legal con el productor Sergio George y una productora musical peruana. Ahora, en una entrevista fue consultado si volvería a trabajar nuevamente con el productor internacional.

A través de una entrevista realizada por Más Espectáculos, el artista Farik Grippa habló sobre el productor Sergio George, que llegó hace unos días al Perú. El reconocido productor internacional se encuentra en el país terminando su disco de salsa fusión urbano y en proceso, de un nuevo proyecto con la cumbia peruana.

Durante todo el 2023, han tenido un gran problema legal y musical que los llevó a contratar abogados, pero Farik Grippa afirma haberlo dejado todo atrás. Aunque, cuando fue consultado si aceptaría volver a trabajar con el antiguo productor de Yahaira Plasencia, no lo descartó.

"Ese tema para mí ya quedó en el pasado, yo creo que es bueno soltar. Mucha gente me preguntó por qué ya no hablo del tema. Al señor le deseo lo mejor, me han preguntado si alguna vez volveremos a trabajar juntos, no lo sé. Yo creo que esa pregunta deberían hacérselo a él, si a él le provoca, si a mí en algún momento se conversa", comenta.