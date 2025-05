¿Onelia Molina sería amiga de Alejandra Baigorria? Esto respondió sin dudarlo

Onelia Molina habló tras su separación de Mario Irivarren para las cámaras de "América Espectáculos". La modelo y chica reality fue consultada si tendría o no una amistad con Alejandra Baigorria ahora que su vínculo con Mario ha terminado. Te contamos los detalles.

¿Sería amiga de Alejandra Baigorria? Onelia responde sin rodeos

Luego de los rumores por el video viral de Mario Irivarren hablando de su ex Vania Bludau en plena boda de Alejandra Baigorria, Onelia Molina fue consultada sobre su relación con la empresaria. Aunque ambas eran rivales en "Esto es Guerra", Alejandra la invitó a su boda para que Mario pudiera asistir. Sin embargo, la situación se volvió tensa.

En una entrevista con "América Espectáculos", Onelia fue clara cuando le preguntaron si era amiga de Baigorria. El reportero comentó que muchos pensaban que la invitación de Alejandra fue intencional.

"No quiero hablar de terceros. No voy a hablar. No lo he hecho y no lo voy a hacer. No", respondió Onelia, negándose a entrar en polémicas.

También le preguntaron si pensaría en hacerse amiga de Alejandra Baigorriza ahora que terminó con Mario Irivarren.

"No me vas a jalar la lengua", dijo. Incluso cuando insistieron, contestó tajante: "Aunque quieras, no lo voy a hacer".

Además, dejó claro que no teme que Alejandra Baigorria hable sobre ella, y aseguró haber actuado bien en todo momento.

"No, para nada. Yo hice las cosas muy bien, de inicio a fin, así que considero que no hay nada de lo que pueda hablar o no le tengo miedo a nada", declaró.

Onelia defiende su nombre

La modelo también aprovechó el momento para defenderse de quienes aseguran que solo se hizo conocida por sus relaciones amorosas con Diego Chávarri y Mario Irivarren.

En ese sentido, respondió con firmeza: "Yo creo que las personas llegan y te suman. No creo que ellos definan lo que yo soy porque vengo trabajando constantemente. Yo he venido de un casting a nivel nacional. A mí nadie me regaló el título. Yo he luchado día tras día para mantenerme en el programa y para estar vigente. Yo soy Onelia Molina, no la pareja de nadie", aseguró.

Con ello, afirmó que su permanencia en televisión se debe a su esfuerzo, no a sus parejas. Sobre la posibilidad de juntarse con Vania Bludau, Onelia cortó cualquier especulación.

"No la conozco, no tengo absolutamente nada que decir de ella, así que nada que comentar", dijo la chica reality.

Onelia Molina dejó en claro que no tiene ninguna intención de hablar sobre una posible amistad con Alejandra Baigorria. La chica reality aseguró que no teme a lo que se diga de ella y que su carrera en televisión se la ha ganado por mérito propio.