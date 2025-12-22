Vasco Madueño impacta a Guillermo Dávila con pregunta en EVDLV y lo conmueve: "Estoy orgulloso"

Un momento lleno de emoción y lágrimas se vivió en el programa "El Valor de la Verdad", cuando Vasco Madueño sorprendió a su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, con una pregunta que tocó su corazón. El cantante respondió al borde del llanto y le hizo una emotiva promesa.

Vasco Madueño emociona a Guillermo Dávila en EVDLV

El programa "El Valor de la Verdad" vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Guillermo Dávila recibió una sorpresa que nadie esperaba. Su hijo, Vasco Madueño, apareció para hacerle una pregunta directa que lo dejó sin palabras y mostró el lado más sensible del cantante venezolano.

Todo ocurrió durante la cuarta pregunta del programa, cuando Beto Ortiz anunció la aparición especial de Vasco. El joven, con una expresión serena pero firme, le habló a su padre mirándolo al rostro. Guillermo Dávila, sorprendido, tardó en reaccionar. Por unos segundos se notó incómodo, pero luego la emoción lo ganó.

"Hola Beto, hola viejo... papá, ¿estás orgulloso de mí?", preguntó Vasco, provocando un silencio total en el estudio. "¿Qué se cree este peludo, tú qué te crees?... Estoy muy orgulloso y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida (Es sí o no) Sí (Verdad)", respondió conmovido, con la voz entrecortada.

El público aplaudió y el momento se volvió tendencia en redes sociales por la intensidad de la escena entre padre e hijo. A pesar del tono inicial, el cantante dejó en claro que su orgullo hacia Vasco es sincero y profundo.

"El orgullo es por que una vez que lo conocí, puede aprender a conocer quién es realmente Vasco. Es un ser humano que no conocía, empecé a dibujar, primero su rostro, a familiarizarme con él, a sufrir esos embates de la prensa, la injusticia, las manipulaciones... Vasco fue manipulado por otras personas. Cuando lo veo y lo escucho, y él me escucha", explicó el intérprete.

"Estoy interesado en que pueda confiar en mí"

El cantante recordó su primer encuentro con Vasco en un restaurante privado. Allí hablaron del pasado y de los malos entendidos que alguna vez generaron distancia entre ellos.

"Yo tratando de explicarle quién soy, porque estoy interesado en que pueda confiar en mí. Soy una pasta diferente, soy soñador, y tengo mucho de él, él tiene mucho de mí. Yo asumo mi vida con muchos principios demasiados grandes porque mi papá era así", reveló Dávila.

Guillermo también destacó la madurez del joven artista. Además, resaltó la conexión especial que comparten como padre e hijo, resaltando que ambos comparten una sensibilidad única y una forma muy humana de ver la vida.

"Veo que Vasco es muy parecido. Vasco me habla de la selva, de la naturaleza, de cosas muy maduras. Muchos jóvenes no tienen esa sensibilidad. Por eso yo estoy tan orgulloso de él", dijo.

El artista comentó que Vasco le comentó sobre el cáncer que padeció su ahora fallecida madre. El cantante confesó conmovido cómo le contó la noticia.

"(¿Fuiste a su concierto disfrazado?) Él me manifiesta el malestar que tenía su mamá. Empezar a sentir que él no estaba solo con su mamá. Y me dijo que quería hacer un evento y se me partió el alma... Yo digo: '¿Cómo ayudo?'. Yendo porque él no está solo, y no pueden seguir pensando que lo estoy dejando solo. Estuvo como un rockero, unos bigotes y pelo crespo", comentó emocionado.

En conclusión, la pregunta de Vasco Madueño a Guillermo Dávila en "El Valor de la Verdad" se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. La escena mostró una faceta poco vista del cantante venezolano y permitió evidenciar la cercanía que ha logrado recuperar con su hijo.