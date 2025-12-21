Padres de Christian Cueva le dedican conmovedor mensaje: "Siempre en las buenas y malas"

El último fin de semana, Christian Cueva habló sobre los conflictos que ha enfrentado en los últimos meses tras su separación de Pamela López. En la entrevista, los padres del pelotero le dedicaron unas conmovedoras palabras que terminó quebrándose ante el público.

El mensaje de sus padres

En el programa 'Esta Noche', el pelotero Christian Cueva habló sobre los momentos difíciles que ha pasado a raíz de terminar su relación con Pamela López, y todos los problemas legales que aún siguen en proceso. En todo ese tiempo, sus padres Luis Alberto Cueva y Maqui Bravo lo estuvieron apoyando, le dedicaron algunas palabras conmovedoras.

"Hijo sabes lo mucho que te amo y siempre hemos estado en los buenos y malos momentos contigo. Nuestra línea de amor siempre sigue y va a continuar hasta que Dios lo permita. Desde acá te mando un abrazo inmenso hijo, sabes lo mucho que te amo... siempre con la bendición de Dios", expresó su padre.

En otro instante, la madre del pelotero señala que se siente orgullosa de todos sus logros y le menciona la humildad que ha matenido con el amor que ellos le criaron. Estas palabras conmmovieron al 'Aladino' que botó algunas lágrimas.

"Me has dado incontables razones para sentirme orgullosa, mi mayor orgullo es ser tu madre. Creciste en un hogar humilde, modesto, pero con mucho amor, ese amor que siempre llevarás y nunca olvidarás porque lo tienes en tu corazón", agregó su mamá.

Christian Cueva sobre sus conflictos

En el programa 'Esta Noche', Christian Cueva habló sobre los momentos difíciles que le ha tocado pasar en su vida y en especial, en los últimos años en medio de su conflicto con Pamela López. Es así como reveló que le dolió mucho no ver a sus pequeños hijos y que a pesar de no ser perfecto, siempre va a luchar por ellos.

"Es una etapa en mi vida que a veces es difícil tocarla, lo más duro ha sido no ver a mis hijos por mucho tiempo. Ellos son inocentes de todo, ellos llegaron al mundo solo para ser feliz. Yo siempre por mis hijos voy a dar la vida, voy a dar lo mejor. No soy perfecto, pero siempre he luchado por ellos", expresó.

De esta manera, Christian Cueva ha revelado que está dispuesto a buscar la paz para sus hijos y señala que enfrentó muchas cosas. Así mismo, recibió un mensaje de sus padres donde reelan sentirse orgulloso de él y que siempre en los momentos difíciles.