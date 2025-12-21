JB revela que Enrique Espejo 'Yuca' está muy delicado de salud: "Te extrañamos, ojalá te recuperes"

Hace meses, el actor cómico Enrique Espejo tuvo que se internado de urgencia luego de que tuviera una caída y no se supo por meses sobre su estado de salud. Ahora, Jorge Benavides ha revelado que su compañero está muy delicado y señala que lo extrañan mucho.

Jorbe Benavides sobre 'Yuca'

En el programa del último sábado, Jorge Benavides realizó una cena navideña con sus compañeros del set, donde decidieron hablar de Enrique Espejo. El actor cómico que salió de UCI hace unos meses tras una caída que sufrió, ha estado ausente y ahora, JB decició pronunciarse.

"Quiero dedicar este saludo a nuestro compañero Enrique Espejo, que de un momento a otro dejó de salir al aire. Muchas veces se preguntaron qué pasaba. Nosotros tratamos de mantenerlo en reserva por sus hijas que nos lo pidieron, pero creo que a estas alturas se dieron cuenta que ya no está con nosotros físicamente", expresó.

Es así como el cómico reveló que 'Yuca' se encuentra muy delicado de salud, pero junto a sus compañeros señalaron que lo extrañan mucho en el programa y esperan un milagro, que pueda regresar con ellos al set haciendo lo que más sabe hacer, es sacar las risas del público.

"Gracias a Dios está vivo, pero está bien delicado. Creo que todos los extrañamos. Yuquita ya no nos escucha, pero yo sé que existe la energía y la espiritualidad. Yuquita si nos escuchas, creo que sí queremos que sepas que te extrañamos mucho, te queremos mucho. Dios quiere, en verdad existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado, es nuestro sueño", agregó.

Incluso, en otro momento Jorge Benavides contó una anécdota recordando una de las escenas de Enrique Espejo que están guardados en las redes sociales. El actor cómico señaló su mayor deseo de volver a tener a su amigo en el set, completamente recuperado de su salud.

¿Qué le pasó a Enrique Espejo?

El incidente ocurrió el 14 de marzo, cuando Enrique caminaba por las calles de Lince. Aunque parecía orientado, caminaba lentamente y se apoyó en un poste. En un momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Al parecer, recibió un fuerte golpe en su cabeza. Tras ser encontrado por un hombre que alertó a serenazgo, "Yuca" fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa.

De esta manera, sus hijas del actor no ha dado mayor informació sobre su estado de salud, pero fue Jorge Benavides quien reveló que su compañero Enrique Espejo está muy delicado y ahora, piden por su recuperación.