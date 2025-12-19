Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López, sorprendió al revelar que se sometió a cirugía estética

Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López, reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia y decidió aclarar públicamente los motivos de su alejamiento en Instagram. A través de su cuenta oficial, la joven creadora de contenido se sinceró con sus seguidores y reveló que actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación postoperatoria.

Mediante una serie de historias en Instagram, Fabiana Ríos explicó que atravesó una intervención quirúrgica reciente y que su prioridad en estos momentos es su bienestar físico.

Para despejar cualquier duda, la influencer compartió un video en el que mostró cómo se encuentra durante esta etapa, generando inmediata reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

En el material audiovisual difundido, se observa a Fabiana Ríos utilizando una faja de cuerpo completo, prenda comúnmente empleada tras procedimientos quirúrgicos de carácter estético.

Fabiana Ríos estuvo alejada de las redes sociales por someterse a cirugía estética

Este detalle evidenció que la joven se habría sometido a un retoque invasivo, aunque decidió no brindar mayores especificaciones sobre el tipo de intervención realizada. Asimismo, en otra de sus historias, precisó que se encontraba en un centro estético, donde recibe los cuidados necesarios.

La joven influencer optó por mantener discreción respecto a los detalles médicos, pero dejó en claro que su proceso de recuperación está siendo supervisado y que seguirá las indicaciones profesionales para retomar sus actividades con normalidad.

El mensaje de Fabiana fue interpretado como una forma de mantener la transparencia con su comunidad digital, ante la preocupación generada por su repentina desaparición de redes sociales.

Cabe recordar que, semanas atrás, Pamela López también se pronunció públicamente sobre su relación con su hija mayor, aclarando que, si bien mantienen un vínculo cercano, actualmente se encuentran distanciadas de manera física debido a que no viven juntas.