Michelle Soifer confirma su soltería y habla sobre Gleyson Reñé: "Seguimos como mejores amigos"

En las últimas semanas, Michelle Soifer reveló que se encuentra de regreso a la cumbia con un nuevo tema que la viene identificando. Es así como la joven artista anunció que sigue soltera y que con Gleyson Reñé solo tiene una gran amistad.

En una entrevista para América Espectáculos, la cantante Michelle Soifer fue entrevistada por su nuevo tema musical 'Solterita y sin apuro'. Mientras daba información detalla de su nuevo sencillo, terminó revelando que sigue soltera y sin compromiso, como dice su canción.

Además, estuvo comentando de por qué no ha sido vista en los últimos días con Gleyson Reñé. La joven cantante comenta que solo pasaron momentos chéveres y que lo considera su mejor amigo, pero que ahorita ella prefiere estar soltera y que sí tiene varios galanes a su espera.

Hace unos días, la pareja de amigos insinuaron que tendrían planes de casarse juntos y formar una familia. A pesar de que han sido vistos juntos, compartiendo varios momentos en redes y televisión, no han concretado un romance. Ahora, Michelle Soifer afirmó estar soltera y que Gleyson Reñé solo sería un amigo más.

"Si me caso, el próximo año para no opacar a la Baigorria. Televisado como Gisela y con 20 metros de cola... con mi torta real de cinco pisos. ¿Cuántas veces me han contratado para bodas de Juliaca? Así me voy a casar y me regalen 5 caballos (...) A veces le mando indirectas y ella congeló sus óvulos... Yo creo que inicios del otro año, 2026 creo que está bien... No queremos apresurarnos, pero sí me gustaría", expresó.