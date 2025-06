Onelia se pronuncia tras el ingreso de Alejandra y Vania a 'EEG': "No le negaría el trabajo a nadie"

Onelia Molina rompió su silencio luego de que Alejandra Baigorria y Vania Bludau ingresaran como nuevas competidoras a Esto es Guerra. La odontóloga dijo no tener problemas con la presencia de ninguna de ellas, pero su reacción al verlas ingresar al set dijo todo lo contrario.

La noche de ayer, Vania y Alejandra sorprendieron a todos al ingresar juntas al programa. Sin embargo, lo que para algunos fue motivo de alegría, para Onelia resultó desconcertante, ya que mostró un rostro desencajado al ver cómo las mejores amigas hacían su aparición vistiendo trajes azul y rosa.

Después de terminado el programa, un reportero de América Espectáculos se acercó a Onelia para conocer sus impresiones sobre el ingreso de Alejandra y Vania. Sin embargo, obtuvo declaraciones neutras por parte de la ex de Mario Irivarren.

"No estoy incómoda, no tengo nada que decir. Esto es Guerra es mi lugar de trabajo, yo he venido a trabajar y voy a seguir haciendo lo mismo (...) No tengo ningún problema con ella (Vania), normal", dijo Onelia muy sonriente.