¡Mucha química! Vania Bludau y Austin Palao recrean coqueto baile frente a Mario Irivarren (VIDEO)

La química entre Vania Bludau y Austin Palao encendió las pantallas de "Esto es Guerra". Ambos revivieron el famoso baile que protagonizaron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero esta vez, frente a las cámaras y con Mario Irivarren mirando todo desde un rincón.

La situación fue tan incómoda como divertida. Mientras Vania y Austin bailaban salsa con mucha cercanía, las cámaras enfocaron a Mario, ex de Vania, quien no sabía si reírse o quedarse serio.

Todo comenzó cuando los conductores del reality "Esto es Guerra" les pidieron a Vania Bludau y Austin Palao que recrearan el baile que dio de qué hablar en la boda de Alejandra Baigorria. La reacción de Mario Irivarren, ex de Vania, se hizo notar.

"Dos personas se juntan, le gusta la salsa" , dijo Austin, y se lanzó a mover los pies con Vania, quien lo siguió entre risas. Durante el baile, la modelo se acercó a hablarle al oído, lo que había generado rumores. "Ahí no se escuchaba por la música y luego le dije: 'Oye, ¿cómo se llama la canción?'" , explicó Vania. Por su parte, Austin dijo: "Había mucha bulla en el matrimonio, entonces tú para poder hablar con las personas tienes que acercarte" .

Mario los observó serio y nervioso. La cámara enfocó a Mario Irivarren, quien miraba la escena desde su sitio. Aunque no intervino, su lenguaje corporal lo dijo todo: cuerpo tenso, movimientos nerviosos y mirada fija en su ex y su compañero.

Renzo Schuller le preguntó a Austin: "¿Ya te acercaste ahí a la amiga Vania?", y él respondió: "Me acerqué y en verdad no recuerdo muy bien lo que hablamos... lo que sí sé y me consta, es que la pasamos muy bien". Vania tampoco se quedó atrás y soltó lo que le dijo a Austin: "Que le queda lindo el traje", en referencia al atuendo de Austin durante la boda.