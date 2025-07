¡Increíble! Hombre fue estafado por falsa Jennifer Aniston creada con Inteligencia Artificial

Un hombre de Southampton, en Reino Unido, cayó en una elaborada estafa luego de mantener durante cinco meses una supuesta relación virtual con la actriz Jennifer Aniston. La historia tomó un giro insólito cuando descubrió que todo había sido generado con inteligencia artificial.

Paul Davis, de 43 años, comenzó a recibir mensajes afectuosos de una cuenta que se hacía pasar por la estrella de Friends. Con el tiempo, los mensajes evolucionaron a videos personalizados y audios donde la supuesta actriz le expresaba amor e interés. Las imágenes y voces resultaban sorprendentemente realistas, lo que convenció al hombre de que estaba frente a una conexión auténtica.

"Me sentí especial, creí que era real", declaró Davis al diario The Sun. La confianza en esa falsa relación lo llevó a enviar más de 200 libras esterlinas en tarjetas de regalo de Apple, las cuales no son reembolsables. Según explicó, los mensajes se volvían insistentes: "¿Estás ahí, mi amor? Mi suscripción está por vencerse".