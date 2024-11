Trabajador de construcción sorprende al revelar cuánto gana semanalmente: "3 sueldos mínimos"

La construcción civil en Perú es un sector clave para la economía del país, generando empleo y desarrollando infraestructura esencial. En este contexto, surge una interesante discusión sobre las remuneraciones que perciben los trabajadores de este rubro, a menudo superiores a otros trabajos que requieren formación profesional.

Recientemente, un video que se viralizó en TikTok ha capturado la atención de miles de usuarios, luego de que un joven obrero revelara su sueldo semanal. Este contenido despertó el interés de otros trabajadores y curiosos, quienes se sorprendieron al conocer las cifras mencionadas en la grabación.

En el video, el joven trabajador de la construcción detalló que recibe S/920 a la semana , un monto que equivale a más de tres sueldos mínimos en Perú. Al ser comparado con otros trabajos que no requieren una formación universitaria, el salario de este obrero supera las expectativas de muchos, especialmente en sectores como la educación, derecho o contabilidad.

Este monto mensual, que asciende a más de S/3.680, coloca al trabajador de construcción por encima de otros profesionales que, aunque con estudios universitarios, no alcanzan estos ingresos. Por ejemplo, un docente en Perú gana aproximadamente S/2,500 mensuales, cifra significativamente inferior a la de este obrero.

La revelación de este obrero ha generado una lluvia de comentarios y comparaciones, especialmente entre quienes están buscando mejorar su situación económica. La construcción civil parece ofrecer una de las oportunidades más lucrativas para quienes no tienen estudios universitarios, lo que ha hecho que más personas volteen a mirar este sector como una opción viable para sus ingresos.

Este caso, que comenzó como un simple video en TikTok, resalta la importancia del sector construcción civil y su capacidad de generar sueldos competitivos en el mercado laboral peruano. Además, los comentarios no se hicieron esperar.

"Yo sí gano 3.500 en Aceros Arequipa de 7 a.m. a 4 p.m., casi 4.000 el de construcción", "El de construcción sí dijo la verdad, ellos ganan así", "y una con 5 años de universidad no gana así al egresar", "El dinero mensual es 3 veces más que el sueldo mínimo", "en construcción se gana bien, lo malo es que no siempre tienen trabajo porque algunos se quedan hasta 3 meses sin chamba", expresaron los internautas.