Magdyel Ugaz se conmueve al contar que fue cobradora de micro con su papá: "Me enseñó mucho de la vida"

Hace unas semanas, Magdyel Ugaz se despidió de su personaje de 'Teresita Collazos' en 'Al Fondo hay Sitio', pero hoy le realizaron una bella despedida en un programa de TV. Es así como la actriz recordó cómo fue cobrado en el micro de su padre cuando era pequeña.

En el programa 'Mande quien mande', Magdyel Ugaz estuvo presente para la despedida de su querido personaje. Recibió un cálido saludo de sus compañeros de grabación y estuvo contando algunas anécdotas. Es así como colocaron una fotografía en la pantalla gigante y la artista recordó cuando fue cobradora de la micro de su padre Leoncio.

"Acompañaba a mi papá, él ha sido chofer de micro toda su vida, tenía su carro y me iba con él, yo cobraba los pasajes. Él me decía cuchuritos porque yo tenía rulitos como la Tere cuando era chiquita", menciona. Después, revela cómo la crío: "Con él aprendí mucho, mi papá me enseñó mucho de la vida, me dio la fuerza para independizarme súper pequeña. Por un momento yo no entendía mucho y me molestaba por la libertad que me daban, pero me di cuenta que era un gran voto de confianza que supe aprovechar".