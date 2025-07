Isabella Ladera revela motivo por el que no podría tener una relación con Hugo García: "Vive muy lejos"

Isabella Ladera se refirió a los rumores de una posible relación con Hugo García. Esta vez, la influencer habló sobre los motivos por los que no podría entablar una relación formal con el competidor de Esto es Guerra, y al parecer, sería por la gran distancia que los separa.

La creadora de contenidos venezolana, que radica en Miami, realizó una transmisión en vivo a través de TikTok, y varias personas le preguntaron por su cercanía con Hugo García. Isabella no quiso dejar pasar las preguntas y afirmó que su mamá quiere mucho a Hugo, pero que ella no puede dar un siguiente paso con él.