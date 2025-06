Mayra Goñi romperá su silencio sobre Pablo Heredia en programa de Micheille Soifer: "Toda la verdad"

Desde hace unos días, Micheille Soifer anunció el lanzamiento de su nuevo programa de espectáculos que conducirá al lado de Ricardo Rondón. Es así como la ex chica reality terminó revelando que su primera invitada será Mayra Goñi.

Durante una entrevista con un medio de TV de Latina, Micheille Soifer contó algunos detalles de lo que se viene para el estreno del programa 'Ponte en la Cola' que conducirá junto a Ricardo Rondón. Además, de que estaría respondiendo sobre todo los temas donde ha sido involucrada tras las declaraciones de Bruno Agostini en 'EVDLV'.

"Vamos a hablar de todo, voy aclarar muchas cosas, muchas dudas que el público también me ha estado contando de lo que está pasando. Todo lo voy a explicar en 'Ponte la cola' como tiene que ser", expresó.

Además, reveló que la popular Mayra Goñi será su primera invitada y que contará en exclusiva sobre lo ocurrido con Pablo Heredia. Además, de su relación con sus amigas Flavia Laos y Ale Fuller, en medio de toda la polémica.

Como se recuerda, el programa 'Ponte en la Cola' estaba programado para estrenarse hoy miércoles en Latina, pero por temas de salud de la cantante Soifer se aplazó para el lunes 30 de junio. A través de sus redes sociales, agradeció el cariño y comprensión del público ante su delicado estado de salud, pero afirma que regresará con fuerza para el estreno del programa.

"Cómo sabrán he tenido una semana súper difícil en cama por esta infección que yo tuve. Quiero agradecer a todos por su cariño, al canal por todo el apoyo que me han estado brindando. Me hubiese encantado estar hoy con ustedes, pero el lanzamiento oficial será este lunes 30 a las dos de la tarde 'Ponte en la Cola' con Ricardo Rondón y Micheille Soifer", dijo.