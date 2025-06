Emilio Jaime marca distancia de Pablo Heredia tras revelar amoríos en EVDLV: "No lo haría y me llamaron"

Emilio Jaime alzó su voz y lanzó un contundente comentario sobre Pablo Heredia tras su participación en "El Valor de la Verdad". El cantante reveló que también fue invitado a sentarse en el sillón rojo, pero prefirió decir que no.

Emilio Jaime sobre Pablo Heredia por hablar de romances en TV

Emilio Jaime no se quedó callado y lanzó tremendo comentario sobre Pablo Heredia tras su reciente aparición en "El Valor de la Verdad". El cantante contó que también fue llamado para el programa, pero lo rechazó porque no le gusta exponer su vida privada en televisión.

Durante una entrevista, Emilio habló claro y directo sobre lo que piensa de los programas donde los famosos revelan sus romances y secretos más personales, como sí lo hizo el actor Pablo Heredia.

"No soy nadie para juzgar, pero yo no lo haría. Hay otras personas que sí lo hacen, es válido y se respeta", comentó para Trome, al ser cuestionado por las declaraciones que dio Pablo Heredia en el "El Valor de la Verdad".

Además, el ex chico reality reveló que fue invitado por la producción del programa conducido por Beto Ortiz, pero no aceptó.

"Me llamaron del programa para reunirme con ellos, pero no es el formato que me gusta", agregó, dejando en claro que no está dispuesto a contar sus romances en televisión.

Pablo habló de Flavia Laos, ex de Emilio Jaime, en EVDLV

Este comentario vino justo después de que Pablo Heredia soltara varios detalles sobre su relación con Flavia Laos, quien también fue pareja de Emilio Jaime. En el programa, el actor argentino sorprendió al contar cómo fue su primer beso con la influencer.

"Estaba drogado, pero fue bonito y me enganché", confesó Heredia, generando todo tipo de reacciones. El actor también dijo que ese beso fue clave para que su relación con Flavia tomara fuerza. "Sentía más cosas de las que podría sentir, y fue un beso muy bonito", afirmó sin miedo.

Pablo no se detuvo ahí. Elogió la personalidad de Flavia Laos, a quien describió como una mujer segura de sí misma.

"Ella tiene una personalidad fuerte, leonina. Sí me había pegado la situación", declaró. Incluso dijo que no fue una relación cualquiera. "Sí, me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí, hubo un vínculo", remató.

Estas declaraciones no le habrían caído nada bien a Emilio Jaime, quien al parecer no está de acuerdo con que se ventilen momentos íntimos del pasado. Aunque no mencionó directamente a Pablo, sus palabras fueron claras: no le gusta ese tipo de contenido y no participaría.

Por ahora, Emilio prefiere concentrarse en su música y mantenerse al margen del escándalo. Aunque respeta que otros personajes de la farándula elijan hablar de su vida privada en televisión, él ha dejado clara su postura.

Emilio Jaime marcó distancia con Pablo Heredia al afirmar que no expondría su vida amorosa en televisión. Mientras tanto, las declaraciones de Heredia sobre Flavia Laos siguen dando que hablar, pero Emilio prefiere el perfil bajo y seguir enfocado en su carrera artística.