¡No se controla! Jackson Mora pierde los papeles e insulta al programa de Tilsa Lozano: "Me llega"

Jackson Mora protagonizó un momento de furia cuando un reportero del programa de Tilsa Lozano, "La Noche Habla", lo contactó para cubrir uno de sus eventos. Lejos de responder con calma, el ex de Tilsa estalló con insultos y groserías, dejando a todos sorprendidos por su actitud.

El boxeador Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, armó tremendo escándalo en una llamada telefónica con un reportero del programa "La Noche Habla", donde trabaja su ex. Lejos de responder con calma, soltó lisura tras lisura y dejó en claro que no quiere saber nada del programa, ¿ni de su antigua relación?

Todo comenzó cuando un reportero quiso comunicarse con Jackson para cubrir uno de sus eventos. Sin embargo, su reacción fue bastante agresiva. Al intentar explicarle que solo querían cubrir su actividad, Jackson se alteró aún más y dejó salir toda su cólera.

"(Jackson, hola, ¿cómo estás?) Ya, mano. ¿En qué te puedo ayudar? Porque ya te han dicho que no y sigues insistiendo", respondió tajante el boxeador. "(Pero, ¿por qué tan agresivo, Jackson? Simplemente queríamos saber si podíamos cubrir) No estoy agresivo. Te estoy respondiendo. Es mi forma de hablar", dijo al ser cuestionado por su tono.

Pero las cosas se pusieron más tensas cuando el reportero insistió Jackson se notaba agresivo. Y el exesposo de Tilsa no pudo ocultar su molestia.

"Pareces agresivo porque me dices: 'qué pasa', me escribes diciendo que he escrito a varios sitios", mencionó el reportero. "Pero, ¿dónde está la agresividad? Bueno, hermano, ya sé cómo trabajan ustedes. Dime, ¿qué necesitas?", dijo Jackson. "¿Cómo trabajamos, Jackson, disculpa?", señaló el reportero a lo que Jackson soltó sin filtros: "Sí. ¿Y yo qué hago, hueveo?... ¿Cómo me parece que trabajan? Trabajan pal c..., cagando gente".

Mencionaron a Tilsa y se desató la tormenta. El punto más fuerte de la conversación fue cuando se mencionó que el reportero trabaja en el mismo programa que su exesposa Tilsa Lozano. Eso terminó por sacarlo de sus casillas.

"Yo trabajo en el mismo programa que trabaja tu exesposa", soltó el periodista de "La Noche Habla". Jackson remató: "A mí me llega al pincho, ¿dónde trabajas, brother? ¡No me jodas!"

Su actitud sorprendió, pues Jackson siempre ha tenido una imagen tranquila. Pero esta vez dejó ver una faceta mucho más explosiva.

Tilsa Lozano responde con clase

Al ver el escándalo que se armó en su programa, Tilsa Lozano tomó la palabra en "La Noche Habla" y aclaró que no tiene control sobre los temas que se tratan. Además, reconoció que no le gusta hablar de su ex.

"Soy una trabajadora de un programa que aparentemente a algunas personas les llega al...", dijo visiblemente incómoda. "Créanme que si estuviese en mi potestad, yo eliminaría todas las notas que mencionen al señor Jackson Mora, porque no me causa gracia tener que estar mencionando que invitó a fulana, sultana, que fui cornuda..."

Pese a todo, Tilsa dejó en claro que seguirá trabajando profesionalmente, pese a que haya gente que menosprecie su trabajo.

"Estoy acá parada porque de esto como, mis hijos comen de esto y este es mi trabajo, por más de que hay personas que lo menosprecian", sentenció firme.

Con este episodio, queda más que claro que entre Jackson Mora y Tilsa Lozano las cosas están rotas, y cada uno ha tomado su camino, aunque los cruces públicos siguen dando qué hablar. Sin duda, Jackson se excedió al responder explosivamente y con insultos a "La Noche Habla".