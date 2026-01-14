Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

El mundo del espectáculo internacional atraviesa un momento de dolor tras confirmarse el fallecimiento de Camilo Chavarría, joven figura de los realities televisivos en Panamá , quien murió a los 27 años. Conocido como 'El Chiri', su partida conmocionó a seguidores y figuras del entretenimiento tras difundirse la noticia.

¿Qué le pasó a Camilo Chavarría?

La repentina muerte de Camilo Chavarría sorprendió al público y al medio artístico local, especialmente por tratarse de un joven deportista con una vida activa y una carrera en ascenso. El deceso se confirmó la noche del 6 de enero, fecha en la que distintas plataformas comenzaron a replicar la información y a rendirle homenaje.

Uno de los pronunciamientos más emotivos provino de la cuenta oficial de Instagram del programa Calle 7 Panamá, espacio donde Chavarría se ganó el cariño del público gracias a su entrega en las competencias y a su personalidad cercana. A través de un video recordatorio, la producción lo despidió con un mensaje que conmovió a miles de usuarios.

"Hoy el campo de batalla guarda silencio. Nos despedimos de Camilo, un competidor con una carisma enorme y corazón de oro. Gracias por ser parte de esta historia que se vive con el cuerpo, pero se queda en el alma. Las pruebas terminan, las huellas no. Gracias por haber sido parte de esta familia. Una vez Calle 7, siempre Calle 7", se logra leer en la publicación.

El mensaje fue replicado por seguidores y excompañeros, quienes destacaron su energía y compañerismo dentro y fuera de los sets. Al día siguiente, el 7 de enero, familiares y amigos se reunieron en la Funeraria El Retiro para darle el último adiós, en una ceremonia marcada por la tristeza y los homenajes del público en redes sociales.

Más detalles del caso

Medios internacionales informaron que la causa de la muerte de Camilo Chavarría habría sido un paro cardiaco ocurrido el 6 de enero. Esta versión sorprendió a muchos, ya que se trataba de un joven atleta, activo físicamente y con una imagen asociada a la salud y el deporte. Para sus seguidores, la noticia resultó aún más difícil de procesar debido a su corta edad.

Según información difundida por Ministerio de Salud en Perú, los paros cardiacos en personas jóvenes han venido en aumento y se reportan aproximadamente 4 mil casos al año en general, pero pueden ocurrir por afecciones como miocardiopatía hipertrófica, anomalías coronarias o arritmias que suelen no presentar síntomas, por lo que especialistas recomiendan chequeos médicos periódicos

La muerte de Camilo Chavarría deja un profundo vacío en la televisión panameña y entre quienes siguieron su trayectoria. A sus 27 años, 'El Chiri' destacó por su carisma y entrega, y su partida invita a reflexionar sobre la importancia de la salud cardiovascular incluso en jóvenes deportistas.