Pamela Franco sobre chats de Pamela López y Christian Cueva antes de su separación: "No me afecta"

¡No se queda callada! Pamela Franco rompió su silencio luego de que el programa "Magaly TV La Firme" difundiera unos chats donde la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, le reclamaba haber tenido un encuentro íntimo antes de anunciar su separación. Frente a las cámaras de "América Hoy", la cantante de cumbia dio la cara y fue clara con su respuesta.

Pamela Franco fue abordada por "América Hoy" luego de que el programa "Magaly TV La Firme" revelara unos chats de Christian Cueva y Pamela López. La aún esposa del futbolista reveló que tuvieron un intimidad dos días antes que Cueva anunciara su separación públicamente. Ante ello y las preguntas de la prensa, Pamela Franco respondió con mucha seguridad.

Cuando le preguntaron si en ese momento ya estaba saliendo con el futbolista, Pamela reaccionó sorprendida y respondió sin rodeos.

"No tengo nada qué hablar, no tengo nada qué hablar. (¿Supuestamente, en ese entonces, ya salía contigo?) No, no, no", dijo mientras abría los ojos con asombro ante la pregunta.