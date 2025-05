Robotina revela que no es amiga de Robotín, pero volverán a trabajar juntos: ¿Renació el amor?

Karelys Molina, también conocida como la Robotina, concedió una entrevista en la que habló sobre el tipo de relación que mantiene actualmente con Alan Castillo, popularmente conocido como Robotín. Según dijo la artista, no han retomado su amistad, pero volverán a trabajar juntos en un circo.

La complicada relación de Karelys y Alan

Ambos personajes tuvieron un tórrido romance hace algunos años y, tras terminar, se mantuvieron enfocados en sus proyectos personales, dando por terminada su amistad y cualquier vínculo que los unía anteriormente. Sin embargo, esta vez dejarán sus rencores en el pasado.

"Ahorita estamos llevando la fiesta en paz, pero de vez en cuando nos peleamos para no perder la costumbre (risas)", dijo la Robotina, dando a entender que habrían mejorado su relación como expareja.

Sin embargo, cuando fue consultada directamente sobre si han retomado una amistad, lo negó rotundamente, aunque afirmó que le desea lo mejor, ya que no pretende seguir guardando rencor, porque eso le hace daño.

"No somos amigos, pero puedo decir que recién hace poco le he dejado de guardar rencor, porque antes no lo podía ver ni en pintura. Ahora, como es un Año Nuevo, hay que dejar los rencores atrás. Si lo veo, le digo que le vaya bien", expresó.

Finalmente, indicó que este año estará con bastante trabajo, ya que empezará un proyecto junto a Robotín. "El año pasado Alan me propuso hacer circo, pero mentalmente no me sentía preparada y dije que no. Pero este año nos sentamos a conversar y ya quedamos", concluyó.

Robotín arremetió contra Robotina

Alan Castillo, conocido popularmente como Robotín, aseguró que a pesar de hace algunas semanas haber anunciado que había retomado su amistad con Robotina al parecer se habría arrepentido de esta decisión.

Y es que según Robotín, Karelys Molina quien interpreta a Robotina tendría aires de diva lo que le habría molestado al comediante quien se ha considerado todo el tiempo como una persona humilde a pesar del éxito que en algún momento tuvo con su personaje.

Todo indicaba que la relación entre Robotín y Robotina iba viento en popa, a pesar de ya no compartir un vínculo sentimental, la pareja de amigos habían anunciado que habían decidido limar asperezas ya que no tuvieron una separación en buenos términos.

Es así que Robotín hace poco más de una semana reveló que había retomado la comunicación con Robotina para juntos ser parte del circo de la venezolana, sin embargo, estos días felices no duraron mucho debido a las recientes declaraciones del cómico quien considera que Karelys ha perdido su humildad y sencillez.

Sin embargo, todo esto quedó en el pasado ya que Karelys Molina dejó atrás los rencores con Alan Castillo y, aunque no han retomado su amistad, han decidido reencontrarse profesionalmente.