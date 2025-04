Melissa Klug envía indirecta tras denuncia de Darinka Ramírez a Farfán: "Las personas felices no te atacan"

Hace unos días, Darinka Ramírez puso una denuncia en la comisaría de Jesús María en contra del padre de su hija, Jefferson Farfán. Ante esto, Melissa Klug no perdió la oportunidad de mandar tremendo mensaje como indirecta en sus redes sociales.

Después de varias horas de que se anunciara a todos los medios que Darinka Ramírez le había puesto una denuncia a Jefferson Farfán, Melissa Klug no dudó en aprovechar el momento para mandar un mensaje. A través de sus redes sociales, la madre de dos de los hijos del exfutbolista compartió un mensaje donde hablaba que las personas que no son felices, hacen daño a los demás.

Al parecer, este mensaje de Klug iría dirigido hacia el padre de sus hijos, con quien lleva un tema judicial en curso hace muchos años. Ahora, la madre de la última pareja del exfutbolista se suma a las denuncias que han puesto sus exparejas y Melissa no dudó en mandarse con indirecta.

"Las personas felices no te atacan. Es casi físicamente imposible. No dicen nada malo. No piensan en nada malo. No actúan con la intención de hacerte daño. Están demasiado ocupados, riéndose, siendo felices. Cuando te atacan por cualquier razón, es porque esa persona no está en paz consigo misma, no tiene nada que ver contigo", añadió.