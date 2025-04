Evelyn Vela se burla de Melissa Klug tras decir que Jesús Barco es el amor de su alma: "Mentira"

Las declaraciones de Melissa Klug en 'El Valor de la Verdad' ha dejado muchas críticas de medios. Entre ellas, cuando afirmó que su pareja Jesús Barco no es el amor de su vida, sino de su alma. Esto causó que su ex amiga Evelyn Vela se burlara de lo dicho.

Melissa Klug fue amiga de Evelyn Vela durante muchos años, donde compartieron en familia y muchos secretos. Cuando se terminó su amistad, empezaron las indirectas de una a la otra, atacándose continuamente.

A través de sus redes sociales, Evelyn Vela no dudó a comentar sobre las declaraciones de Melissa Klug donde se burlaría de haber afirmado que Jesús Barco no es el amor de su vida, sino de su alma. Es así como compartió un video riéndose y comentando que sería mentira lo dicho en aquel programa de Beto Ortiz.

Melissa Klug llegó hasta la pregunta número 19 en el popular programa de Beto Ortiz, donde se le consultó si Jesús Barco era el amor de su vida. La respuesta que arrojó el polígrafo fue distinta a la que ella dio en el set, lo que generó sorpresa. No obstante, se mantuvo firme en su explicación.

"Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor. Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida... Yo tengo los amores de mi vida y lo he conversado mucho con él. Él me dice: 'Nosotros no somos el amor de nuestras vidas', nosotros decimos que somos el 'amor de mi alma'. Nosotros lo hemos conversado mucho", expresó la empresaria.