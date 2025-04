¡Polémica! Jean Paul Santa María cuestiona la veracidad del polígrafo en 'EVDLV': "Es una farsa total"

Jean Paul Santamaría volvió a las pantallas generando revuelo con sus declaraciones sobre su paso por el polémico programa 'El Valor de la Verdad'. En medio de rumores que cuestionan la autenticidad de las pruebas del polígrafo, el cantante sorprendió al revelar los detalles de lo que tuvo que hacer para desmentir las declaraciones de Ricardo Zúñiga, conocido como "El Zorro Supe", quien lo involucró en su testimonio hace algunos años.

Durante una entrevista en el programa "Amor y Fuego", Jean Paul Santamaría hizo fuertes acusaciones sobre la producción de 'El Valor de la Verdad'. Según el cantante, el programa no es tan transparente como parece y, en su caso, intentó inducirlo hacia respuestas que favorecieran la narrativa que ellos deseaban.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia fue cuando el cantante calificó la prueba del polígrafo que se realiza en el programa como una "farsa". Según él, el polígrafo utilizado en 'El Valor de la Verdad' no tiene validez real.

"Eso es una pantomima, es algo circense al lado de lo que es una prueba real de polígrafo. Eso es una farsa total, lo que busca la prueba es la verdad, pero usar un sustento de un polígrafo para meter a terceras personas y decir que algo que no es cierto es verdad, me parece maldad", expresó Santamaría.

Jean Paul también aprovechó la ocasión para hablar sobre las declaraciones de 'El Zorro Supe', quien en 2016 aseguró haber tenido un "choque y fuga" con él. Este testimonio, según Santamaría, afectó profundamente su imagen y la de su familia. El cantante confesó que se sometió a una prueba de polígrafo para aclarar la situación y demostrar que lo dicho por El Zorro era falso.

"Eso me afectó muchísimo a mí y a mi familia, me generó una sensación de injusticia e impotencia. Me realicé una prueba del polígrafo para corroborar que lo que se dijo de mí no es cierto. Este programa juega con la credibilidad de las personas", comentó Santamaría, visiblemente afectado.