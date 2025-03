¡No solo por Milett! periodista argentino revela otros motivos por los que Marcelo Tinelli viajó al Perú

Marcelo Tinelli aterrizó en Lima el pasado 7 de marzo en un vuelo privado, generando gran expectativa sobre el motivo de su visita. Si bien se esperaba que su llegada fuera exclusivamente para reencontrarse con Milett Figueroa, su novia, recientes declaraciones desde la prensa argentina han puesto en duda esta versión.

Durante la reciente emisión del programa "Amor y Fuego", se difundieron declaraciones del periodista argentino Ángel de Brito, quien aseguró haber conversado con Tinelli sobre los verdaderos motivos de su presencia en el Perú. Según De Brito, el conductor no solo vino a ver a su novia, sino también a grabar una campaña publicitaria.

Esta no sería la primera vez que el periodista argentino deja entrever comentario sobre la relación de Tinelli y Milett. Ante esto, los conductores del programa, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, no tardaron en reaccionar a esta revelación.

"A mí me llamó la atención que pase todo un mes sin que él vaya a Argentina o venga un fin de semana. Ahora resulta que está diciendo eso, como quien dice 'no es amor al chancho sino a los chicharrones'", expresó Mitre. Por su parte, 'Peluchín' agregó: "También me sonó raro, ¿qué tanto tiene que hacer acá?".

A pesar de las especulaciones, Tinelli no dudó en reafirmar su relación con la modelo peruana. A través de sus redes sociales, el conductor argentino dejó en claro que su amor por Milett sigue firme y que su viaje a Lima fue motivado por el cariño que siente por ella.

Durante una breve entrevista con "Amor y Fuego", la pareja se mostró unida mientras disfrutaban de una comida en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. Tinelli dejó en claro que no le afectan los rumores sobre su supuesta crisis amorosa.

"Si uno va a agarrar todas las cosas que se dicen, directamente no vive. Me trajo el amor, me trajo el Perú, que amo. Amo Lima y siempre me reciben muy bien", expresó con seguridad.