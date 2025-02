Periodista argentino se defiende tras lanzar fuerte calificativo a Milett Figueroa: "Fue un chiste"

El periodista argentino Ángel de Brito generó controversia al referirse con un fuerte calificativo a Milett Figueroa durante un programa de espectáculos en Argentina. Tras la ola de críticas que recibió en Perú, el conductor de "LAM" se pronunció y aseguró que su comentario fue tomado fuera de contexto.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito estaba en un podcast de espectáculos en Bondi TV, donde una seguidora peruana le envió un mensaje contándole que en "América Hoy" se había hablado de él y de Yanina Latorre en relación con Milett.

El comentario no pasó desapercibido en los programas de espectáculos peruanos, donde Rodrigo González 'Peluchín' y Magaly Medina lo cuestionaron duramente.

Luego del revuelo que causó su comentario, Ángel de Brito decidió aclarar la situación en su programa "LAM", asegurando que no tuvo intención de insultar a Milett y que todo fue parte de su manera de expresarse.

Además, señaló que en Argentina la palabra "perro" no tiene la misma connotación que en Perú y que fue un malentendido.

"No sé qué dichos tendrán ellos, pero se enojan por cosas que no son. Ellos quieren llamar prostituta a Milett y me lo endilgan a mí... Perro es potra también, pero en qué castellano hablan allá", añadió, dejando claro que no considera a la modelo peruana de esa manera.