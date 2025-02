¡Se pasó! Periodista argentino sorprende con despectivo comentario contra Milett Figueroa

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando de qué hablar en Argentina y Perú. Esta vez, el periodista argentino Ángel de Brito lanzó un fuerte comentario contra la modelo, luego de enterarse de que en un programa peruano se habló de él y de su compañera Yanina Latorre.

Todo comenzó cuando, en un podcast de espectáculos en Argentina en Bondi TV, el periodista recibió un mensaje de una seguidora desde Perú, quien le contó que en un programa de televisión se había mencionado su nombre y el de Yanina Latorre en relación a Milett Figueroa.

"Acá Claudia desde Perú, te comento. Me senté a tomar mate y viendo televisión y en esa veo a Milett de conductora oficial de tercera en un programa pedorro, que lo único que hizo fue hablar mal de Ángel, pelearse con Pepe, con Yanina sobre todo" , fue el mensaje que le enviaron.

Ángel de Brito no tardó en reaccionar y, sin filtros, lanzó un despectivo comentario contra Milett Figueroa.

"El público argentino no la conoce. ¿Y qué dijo esa perr4 de Milett? Yo le contesto sin verlo. Me encanta que de Perú nos manden info. Me encanta", dijo el conductor argentino, generando polémica en redes sociales.