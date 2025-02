Magaly critica a Milett Figueroa tras su debut en 'América Hoy': "No tiene talento para ser conductora"

Tras su paso triunfal en Argentina, Milett Figueroa ha regresado al Perú como la nueva conductora de 'América Hoy'. Al parecer, su debut en el estreno del programa, no fue un éxito total porque sumaron solo 4 puntos de rating. Así mismo, Magaly Medina criticó por completo su participación.

Magaly critica a Milett como conductora

En su programa de Magaly TV La Firme, Magaly Medina revela que Milett Figueroa ya estaría de salida de Argentina y que por eso, habría aceptado conducir 'América Hoy' en Perú. Además, afirma que las apariciones de la pareja de Tinelli han sido muy pocas en el país.

"Si contamos sus apariciones en tv, han sido pocas. más han sido a escandaletes como involucrase con un hombre casado o comprometido. Si realmente existiera una gran relación de pareja, para empezar, ella no habría aceptado un programa acá, yo creo que ya está de salida de Argentina. Hubiera hecho una conexión telefónica o un video, pero ella vino solita", expresó.

Luego, Magaly afirma que el programa de 'América Hoy' esperaba tener a Marcelo Tinelli de su parte junto a Milett, pero eso no habría sucedido. Incluso, cree que el tramo de rosas habría sido de parte de la producción y no de su pareja, e incluso se estaría hablando que ya no estarían como pareja.

"Ella sola no vende nada, estaba perdida no sabía de qué hablar, no sabe que pasa en el mundo del espectáculo local. Ella no tiene talento para ser conductora de tv. Cuando ha bailado ha ganado, capaz para eso funciona, pero para conductora. No creo que vaya a durar. Mañana va a pasar desapercibida", añadió.

Marcelo Tinelli estaría soltando a Milett

En el programa, Magaly Medina tuvo un enlace en vivo con Matías Vázquez, de 'Puro Show' del Trece Argentina. Ahí, el periodista argentino afirmó que Tinelli estaría saliendo con otras personas y la modelo Cloe Bello sería una de ellas. Incluso, ambos compartieron el mismo video en las playas de Punta de Este.

"Tinelli ya la está soltando para que se vaya quedando en Perú, no tiene experiencia como conductora", expresa la conductora peruana.

Finalmente, tanto Magaly Medina como el periodista argentino llegan a la conclusión que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya se habría acabado. La modelo peruana regresó como conductora de programa de TV, pero según la popular 'urraca' afirma que no tendría talento para conducir.